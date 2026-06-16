Jones, Rice y Goldschmidt pegan jonrones en paliza de Yankees 12-2 ante Medias Blancas

NUEVA YORK (AP) — Spencer Jones conectó su primer jonrón en el Yankee Stadium en la segunda entrada, Ben Rice y Paul Goldschmidt añadieron cada uno un batazo de dos carreras en la cuarta, y los Yankees de Nueva York vapulearon la noche del martes a Davis Martin en una victoria de 12-2 sobre los Medias Blancas de Chicago.