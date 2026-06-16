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Jones, Rice y Goldschmidt pegan jonrones en paliza de Yankees 12-2 ante Medias Blancas

NUEVA YORK (AP) — Spencer Jones conectó su primer jonrón en el Yankee Stadium en la segunda entrada, Ben Rice y Paul Goldschmidt añadieron cada uno un batazo de dos carreras en la cuarta, y los Yankees de Nueva York vapulearon la noche del martes a Davis Martin en una victoria de 12-2 sobre los Medias Blancas de Chicago.

El lanzador de los Yankees de Nueva York, Spencer Jones (derecha), celebra un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra las Medias Blancas de Chicago, el martes 16 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)
El lanzador de los Yankees de Nueva York, Spencer Jones (derecha), celebra un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra las Medias Blancas de Chicago, el martes 16 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez) AP

Gerrit Cole (2-1) permitió dos carreras y tres hits en seis entradas, mientras los Yankees mejoraron a 8-4 desde que perdieron de manera indefinida al toletero Aaron Judge por una fractura por estrés en la costilla derecha.

Rice llegó a 20 jonrones por segunda temporada consecutiva, después de pegar 26 en 2025

Goldschmidt se voló la barda por segunda vez en tres juegos e igualó su total de la temporada pasada.

El panameño José Caballero conectó un jonrón en la novena entrada ante una curva de 41 mph lanzada por el infielder venezolano Luisangel Acuña.

Martin igualó el peor registro de su carrera al permitir nueve carreras. También toleró ocho hits en 3 1/3 entradas. El derecho permitió tres jonrones después de haber concedido tres en sus primeras 13 aperturas.

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