Jones lanza 6 sólidas entradas, Mangum impulsa una carrera y Piratas superan 1-0 a Angelinos

Compartir en:









Jared Jones, abridor de los Piratas de Pittsburgh, lanza en el juego del viernes 4 de septiembre de 2026 ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Philip G. Pavely) AP

Los Angelinos, el peor equipo de las Grandes Ligas (53-88), perdieron por décima vez en 11 juegos. Los Piratas han ganado cinco de seis encuentros.

Jones (3-6) dejó a los Angelinos en blanco y con tres hits para ganar por primera vez en ocho aperturas desde que venció a Cleveland el 18 de julio. Ponchó a nueve, dio una base por bolas y colocó 63 de 91 lanzamientos en la zona de strike.

El dominicano Wilber Dotel lanzó dos innings, y Mason Montgomery trabajó el noveno para completar el juego de cuatro hits y la novena blanqueada de la campaña para los Piratas. Montgomery logró su noveno salvamento.

Ryan Johnson (3-8) cargó con la derrota pese a una buena actuación, al permitir una carrera y cuatro hits en seis entradas, con seis ponches y dos bases por bolas. Tiene una efectividad de 1,67 en sus últimas seis aperturas y permitió cero o una carrera en cinco de esas salidas.

_____

FUENTE: AP