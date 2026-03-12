Jones deja atrás negociaciones de su contrato y se enfoca en volver con Colts tras dura lesión

ARCHIVO - Foto del 7 de diciembre del 2025, el quarterback de los Colts de Indianápolis Daniel Jones busca un receptor en el encuentro ante los Jaguars de Jacksonville. (AP Foto/John Raoux, Archivo) AP

Jones regresó al complejo de los Colts de Indianápolis el jueves, casi exactamente cuatro meses después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles derecho en una derrota ante Jacksonville, con un nuevo contrato de dos años por un valor de hasta 100 millones de dólares y con la posibilidad de volver para el primer encuentro de la temporada 2026.

“Confío en volver al 100% y estar listo”, expresó Jones. “Estoy en un buen momento, voy según lo previsto. Por todo lo que me dicen los médicos —preparadores, rehabilitadores, fisioterapeutas— creo que estoy en un buen momento. He cumplido mis objetivos y solo tengo que seguir haciéndolo”.

Jones pasó la prueba que le dieron los Colts con un contrato de un año, firmado en marzo pasado, cuando los Vikings de Minnesota le permitieron probar la agencia libre.

No decepcionó con los Colts. Durante las primeras 10 semanas, Jones reavivó su carrera al mostrar el potencial que los Giants vieron en él cuando lo eligieron con la sexta selección del draft de 2019 y llevó a Indianápolis a una marca de 8-2.

Pero a Jones le costó jugar con una fisura en la pierna izquierda y luego sufrió la lesión del tendón Aquiles que puso fin a su temporada a inicios de diciembre. El resultado: Indy perdió sus últimos siete partidos y quedó fuera de los playoffs por quinta temporada consecutiva.

Y aun así, mientras surgían dudas sobre cuánto podría reducir la lesión el pago de Jones y continuaban las negociaciones con los Colts, los responsables de tomar decisiones en Indianápolis nunca vacilaron en su convicción de mantener juntos a Jones y al receptor agente libre Alec Pierce.

La primera parte de la ecuación llegó el lunes, cuando Pierce aceptó un acuerdo de cuatro años y 116 millones de dólares, admitiendo que accedió a menos de lo que le ofrecían en otros lugares para poder seguir trabajando con Jones. La segunda parte se completó el martes, cuando Jones también aceptó regresar, eliminando la necesidad de que Indy le aplicara la etiqueta de transición la semana pasada.

Ahora, con Jones y Pierce de vuelta, los Colts creen que su ofensiva podría mejorar aún más.

“Tenemos confianza porque creo que hemos visto lo que podríamos ser”, indicó Jones. “Pero hay un gran sentido de urgencia por volver a hacer eso y hacerlo de manera consistente, semana tras semana durante la temporada”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP