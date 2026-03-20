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Jonathan Wheatley, el jefe de Audi, se va tras dos carreras de F1 por interés de Aston Martin

HINWIL, Suiza (AP) — Jonathan Wheatley no seguirá como director del equipo Audi tras apenas dos carreras de la Fórmula 1, después de su cambio de marca desde Sauber y tras informes de que Aston Martin buscaba ficharlo al intentar enderezar una problemática temporada.

Jonathan Wheatley, jefe del equipo Audi, se presenta al circuito del Gran Premio de Australia, el jueves 5 de marzo de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Heath McKinley)
Jonathan Wheatley, jefe del equipo Audi, se presenta al circuito del Gran Premio de Australia, el jueves 5 de marzo de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Heath McKinley) AP

Audi informó el viernes que Wheatley, quien asumió el mando de lo que entonces era el equipo Sauber en abril de 2025, se marchaba “con efecto inmediato por motivos personales”, y sugirió que habrá más cambios por venir.

Mattia Binotto, exdirector de equipo de Ferrari y Sauber que estaba a cargo de la transformación hacia el equipo oficial de Audi, incluida la construcción de sus propios motores, reemplazará a Wheatley de cara al Gran Premio de Japón de la próxima semana.

“La estructura futura del equipo se definirá por completo en una etapa posterior, a medida que la organización continúa adaptándose al entorno cambiante de la Fórmula Uno”, dijo Audi en un comunicado.

El anuncio se produjo un día después de que medios, incluida la BBC, informaran que Aston Martin se había acercado a Wheatley por un posible fichaje.

Cualquier llegada a Aston Martin reuniría a Wheatley con su excolega Adrian Newey, el reconocido diseñador de autos de F1 que asumió funciones de director de equipo en lo que ha sido un desastroso inicio de 2026 para la escudería.

Newey y Wheatley trabajaron anteriormente juntos en Red Bull cuando era el equipo dominante de la F1.

El propietario y presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, emitió un comunicado el viernes en el que no mencionó a Wheatley, pero manifestó confianza en Newey en su papel de “socio técnico gerente”, y afirmó que el equipo no sigue “el rol tradicional de director de equipo que se ve en otros lugares”.

“Con regularidad se nos acercan altos ejecutivos de otros equipos que desean unirse a Aston Martin Aramco, pero, en consonancia con nuestra política, no comentamos rumores ni especulaciones”, indicó Stroll.

Aston Martin ha adolecido de ritmo al inicio de una nueva asociación de motores con Honda y ha tenido problemas con vibraciones que dañan la batería del auto y afectan a los pilotos.

Fernando Alonso abandonó el Gran Premio de China de la semana pasada por “malestar” causado por las vibraciones, indicó el equipo, y Newey ya había advertido previamente del riesgo de daño nervioso.

Audi ha tenido sus propios problemas de fiabilidad, con dos fallos que le impidieron tomar la salida en carreras, pero mostró un mejor ritmo con el noveno puesto del brasileño Gabriel Bortoleto en el Gran Premio de Australia que abrió la temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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