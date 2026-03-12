Jokic logra su 25to triple-doble de la temporada; Nuggets aplastan a Rockets por 129-93

Compartir en:









Nikola Jokic, pívot de los Nuggets de Denver, atrapa un rebote frente a Josh Okogie, de los Rockets de Houston, en el duelo del miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jamal Murray anotó 30 puntos por Denver, que tiene a su favor el criterio de desempate sobre los Rockets tras ganar la serie de la temporada por 3-1. Los Nuggets se colocaron a medio partido de Houston en la apretada clasificación de la Conferencia Oeste.

Fue la primera vez desde mediados de noviembre que Denver ganó con su quinteto titular de la noche inaugural completo. Los Nuggets habían perdido seis de 10 compromisos desde el receso del Juego de Estrellas, mientras el entrenador en jefe David Adelman actúa con cautela con las cargas de trabajo a medida que los jugadores regresan a la alineación.

Jokic completó el 187º triple-doble de su carrera con su 10º rebote cuando quedaban 4:14 minutos del tercer cuarto. Es la 15ª vez esta temporada que asegura un triple-doble antes del último cuarto.

