americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Johnson y Wembanyama guían a Spurs hacia su 4ª victoria ante Thunder, 116-106

SAN ANTONIO (AP) — Keldon Johnson anotó 25 puntos, Victor Wembanyama totalizó 22 unidades y 14 rebotes, y los Spurs de San Antonio nunca estuvieron en desventaja el miércoles, para derrotar 116-106 a un Thunder de Oklahoma City diezmado por las lesiones.

Keldon Johnson, de los Spurs de San Antonio, mueve el balón en el partido del miércoles 4 de febrero de 2026, ante el Thunder de Oklahoma City (AP Foto/Eric Gay)
Keldon Johnson, de los Spurs de San Antonio, mueve el balón en el partido del miércoles 4 de febrero de 2026, ante el Thunder de Oklahoma City (AP Foto/Eric Gay) AP

Fue la cuarta victoria de San Antonio sobre los campeones vigentes de la NBA en la actual temporada.

De'Aaron Fox sumó 15 puntos y diez asistencias, el novato Carter Bryant igualó su récord de la temporada con 11 tantos y San Antonio ganó su segundo partido consecutivo.

Los Spurs (34-16) se acercaron a cinco duelos del Thunder (40-12), líder de la Conferencia Oeste.

Kenrich Williams anotó 25 puntos y Jaylin Williams agregó 24 unidades y 12 rebotes por Oklahoma City, que contó apenas con ocho jugadores activos.

El Jugador Más Valioso del año pasado, Shai Gilgeous-Alexander, se perdió el encuentro debido a una distensión abdominal. El Thunder no contó con toda su alineación titular regular, al jugar por segunda noche consecutiva.

Al final del tercer cuarto, no había nadie más que el personal en el banco, pues el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, tenía a sus tres únicos reservas preparándose para ingresar, en momentos en que San Antonio tenía una ventaja de 90-80.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

apagón

Apagón MASIVO deja sin electricidad al oriente de Cuba tras fallas en las termoeléctricas Felton y Renté

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

Condenan a 50 años de prisión a cubano que asesinó a su pareja en Jacksonville semanas después de llegar de Cuba

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

URGENTE | Detienen en Venezuela a Alex Saab, principal testaferro de Maduro, en operación conjunta con el FBI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter