Johnson logra triple-doble y Hawks arruinan celebración del título 2006 de Miami

MIAMI (AP) — El All-Star Jalen Johnson tuvo 29 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, CJ McCollum añadió 26 puntos desde el banquillo y los Hawks de Atlanta vencieron el martes por la noche 127-115 al Heat de Miami, rompiendo una racha de dos derrotas consecutivas.

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, celebra con Mouhamed Gueye (18) tras realizar una clavada durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Heat de Miami, el martes 3 de febrero de 2026, en Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)
Nickeil Alexander-Walker anotó 19 para los Hawks, quienes lideraron la mayor parte del camino y arruinaron la celebración de Miami por el 20 aniversario de su campeonato de la NBA de 2006. Dwyane Wade y Shaquille O'Neal estaban sentados al lado de la cancha, y la mayoría de los jugadores de ese primer equipo campeón de los Heat estaban presentes.

Jaime Jaquez Jr. anotó 21 puntos para el Heat. Pelle Larsson y Simone Fontecchio tuvieron cada uno 18, y Bam Adebayo terminó con 16 puntos y 14 rebotes para Miami.

Atlanta tomó la delantera de manera definitiva con 4:31 restantes en el primer cuarto y respondió a cada intento de remontada de Miami con una racha propia.

Los Hawks superaron a Miami 63-24 desde la línea de tres puntos, además de tener una ventaja de 68-45 en puntos desde el banquillo.

Fue el último juego para ambos equipos antes de la fecha límite de cambios de la NBA el jueves por la tarde.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

