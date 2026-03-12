americateve

John Harbaugh es una gran razón por la que al menos 4 exjugadores de Ravens se unieron a Giants

NUEVA YORK (AP) — Si John Harbaugh estuviera dirigiendo a un equipo de fútbol americano infantil, a Patrick Ricard le habría gustado involucrarse de alguna manera, aunque fuera como encargado de llevar el agua a los niños que sí jugaran.

ARCHIVO - Patrick Ricard, fullback de los Ravens de Baltimore, festeja un touchown de su equipo ante los Browns de Cleveland, el 16 de noviembre de 2025 (AP Foto/Kirk Irwin, archivo)
Ricard le dijo eso al propio Harbaugh. Ahora que el entrenador dirige a los Giants de Nueva York, fue más fácil para Ricard seguirlo.

“En cuanto vi que consiguió el trabajo aquí, definitivamente me interesó", dijo Ricard en una videollamada con reporteros. "En cuanto él se interesó en que yo viniera aquí, me comprometí absolutamente. Estaba listo para firmar un contrato y ponernos en marcha”.

De haberse validado la jugada, “todavía estaría en Baltimore” porque Harbaugh podría haber conservado su puesto, razonó.

Dejando atrás ese efecto mariposa de lo que pudo haber cambiado, Likely atribuye a la cultura que Harbaugh inculca la explicación de por qué él y otros quieren seguir jugando para el entrenador de 63 años, alguna vez ganador del Super Bowl.

“Con Harbs el lema siempre fue ser disciplinado, vas a dar un 110% de esfuerzo durante los 60 minutos completos y a entender que nunca vas a entrar a un partido pensando en negativo", comentó Likely, quien firmó por tres años y 40 millones de dólares. "Siento que ése es el mejor lema para llegar a cualquier organización teniendo a Harbs como tu líder”.

Harbaugh y el gerente general Joe Schoen no sólo están atrayendo jugadores desde Baltimore. Los Giants también acordaron el jueves firmar al exreceptor de Pittsburgh Calvin Austin con un contrato de 4,5 millones de dólares para la próxima temporada, según el agente Drew Rosenhaus.

Austin, quien tendrá 27 años la próxima temporada, forma junto con Likely parte del esfuerzo por reemplazar a Wan'Dale Robinson, quien siguió a Tennessee al exentrenador de los Giants Brian Daboll —ahora coordinador ofensivo de los Titans.

Austin consiguió 31 recepciones para 372 yardas y tres touchdowns con los Steelers la temporada pasada.

Robinson se convirtió el año pasado en apenas el tercer jugador de 1,73 metros o menos desde la fusión AFL-NFL de 1970 en superar las 1.000 yardas por recepción. Likely mide 1,93 metros y pesa 111 kilos, y aun así parece destinado a alinearse en el slot en la ofensiva de Matt Nagy.

Likely hizo eso con Harbaugh y Todd Monken en los Ravens y se siente muy cómodo en ese rol.

“Siento que en el slot puedes ver mucho más —en ese momento, justo ahí—”, refirió Likely.

Añadió que disfruta moverse como una pieza de ajedrez.

Sin importar dónde esté Likely en el campo, le ofrece un objetivo grande y confiable al quarterback Jaxson Dart, quien afronta su segunda temporada profesional. Ambos han estado enviándose mensajes de texto desde que se convirtieron en compañeros, y Dart podría haber sido otra gran razón por la que Likely eligió a los Giants.

“Él me trajo aquí. Estoy emocionado por salir ahí y jugar con él", aseveró Likely. "Cuando lo ves, notas el tipo de determinación que tiene para ganar cualquier partido por cualquier medio necesario. Eso te encanta, cuando tienes a un quarterback así, que está listo para hacer lo que sea para ganar el partido”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

