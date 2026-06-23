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Joey Loperfido pega jonrón de 3 carreras en el undécimo y Astros vencen 9-7 a los Azulejos

TORONTO (AP) — Joey Loperfido conectó un jonrón para desempatar en la undécima entrada y los Astros de Houston vencieron el martes 9-7 a los Azulejos de Toronto.

Taylor Trammell (26), de los Astros de Houston, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario contra los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada de un partido de béisbol en Toronto, el martes 23 de junio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP)
Taylor Trammell (26), de los Astros de Houston, celebra mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario contra los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada de un partido de béisbol en Toronto, el martes 23 de junio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) AP

El primer jonrón de la temporada de Loperfido llegó ante Braydon Fisher (3-3), excompañero suyo en Toronto.

Con el corredor automático al venezolano José Altuve en segunda base para abrir la undécima, los Azulejos dieron base por bolas intencional al cubano Yordan Álvarez. Fisher ponchó a Christian Walker e Isaac Paredes, de México, antes de que Loperfido conectara.

El dominicano Yainer Díaz, Cam Smith y Taylor Trammell pegaron jonrones consecutivos para Houston en la cuarta. Los tres cuadrangulares fueron ante el abridor de Toronto Shane Bieber.

Fue la primera vez que los Astros conectan tres jonrones consecutivos desde que Altuve, Alex Bregman y Álvarez lo hicieron contra Texas el 19 de julio de 2019.

Logan VanWey (1-0) permitió el sencillo impulsor de Kazuma Okamoto en la novena y trabajó dos entradas para lograr la primera victoria de su carrera.

Loperfido impulsó la primera carrera cuando el receptor de los Azulejos, el mexicano Brandon Valenzuela fue sancionado por interferencia con las bases llenas. Cam Smith siguió con un elevado de sacrificio.

El salvamento desperdiciado fue el tercero de Rogers.

En su primera apertura de la temporada, Bieber permitió cuatro carreras y nueve hits, incluidos tres jonrones, en 3 2/3 entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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