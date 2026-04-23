Jheral comparte la música de Cartagena con el mundo en “La Joya del Caribe”

Esta imagen de la portada del álbum publicada por Platoon muestra "La joya del Caribe" de Jheral. (Platoon via AP) AP

“Este EP representa para mí en mi carrera el renacimiento”, dijo Jheral en una entrevista por videollamada desde Colombia. “La oportunidad de demostrar mi identidad, lo que soy yo, de dónde viene, porque son canciones que son muy mías, de mi región, de mi país. Y resalto mucho el vocabulario de la ciudad de Cartagena”.

En la familia de Jheral, cuyo nombre verdadero es Jesús Alberto Hernández Bonfante, no hay otros músicos y comenzar en el arte no fue sencillo. Su familia vivía en un barrio peligroso y cuando era adolescente se cambiaron a uno todavía más riesgoso en el que no tenía amigos, pero sí estaba rodeado de jóvenes pandilleros que se metían en problemas con la ley. La música lo llamaba y para él fue una especie de “salvación”.

“Me metía en las salas de internet y comencé a descargar programas para hacer pistas”, dijo. “Sentí como que yo no necesitaba tener amigos, sino que necesitaba hacerme amigo de lo que me estaba salvando en el momento”.

Pero no sabía nada de armonías ni de tonalidades para el canto. En realidad, primero aprendió producción grabando sus propias voces y haciendo sus propios instrumentales.

Convertirse en un “geek” de café internet, quedándose a veces desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, le trajo a Jheral otros problemas pues dejó de ir a la escuela por hacer música, algo que sus padres desaprobaban.

“Me daban el dinero para ir a la escuela y esa plata que me daban yo lo que hacía era que me metía en la sala de internet”, recordó. “Sí, gané muchos años de experiencia en la música, pero tuve muchos inconvenientes con mis padres por eso”.

Pero su destino ya estaba trazado y comenzó a ser conocido por el sobrenombre de “La Joya del Caribe”, lanzando temas como “Tus labios” y “Rosas de verano” que acumulan millones de reproducciones.

“Fui ese muchacho que inspiraba a otros y en ese entonces dije ‘valió la pena’”, dijo Jheral, de 33 años, quien eventualmente terminó sus estudios de preparatoria “gracias a Dios”.

La Joya del Caribe

Su más reciente EP incluye mucho afrobeat, un género actualmente en boga entre los músicos urbanos latinos, pero que para Jheral es natural.

“Representa claramente, como mi seudónimo lo dice, El Caribe. Es un género que tiene mucha guitarra, mucha música, muchos sonidos del Caribe, de la playa, la arena, el sol, el mar”, explicó.

Uno de los temas es “Todomental” con Jao Beats, que le dedica a las personas que están pasando por algún problema, para hacerles saber que “todo es mental”.

“Solamente está en tu mente, tú decides si te controla esa situación o tomas el control de ella”, señaló.

Jheral rinde homenaje a otros músicos en su EP. “Veel” se pronuncia como se lee en español y son las iniciales de la frase “vivo en el limbo”, inspirada en el vallenato de Andrés Herrera y Kaleth Morales, quienes tienen un tema que se llama así, “Vivo en el limbo”. “Shorty” tiene mucho reggaetón y a su vez está inspirada en Jowell y Randy de Puerto Rico, que tienen una canción con el mismo título.

Jheral también dedica una canción a su hijo de 11 años, “Yoga”, pues padece una enfermedad de la piel y desea que se sienta mejor. Jheral canta “No es más que Dios diciendo espérate un poquito/Te estoy preparando para lo que viene ahora que todo se pone bueno”.

“Es algo que me ha tocado mucho”, dijo. “Cuando lo vi esta canción me nació”.

Todas las canciones del EP tienen videos que fueron filmados en Estados Unidos disponibles en YouTube. En junio y julio, Jheral estará de gira por Estados Unidos y para septiembre y diciembre tendrá presentaciones en Colombia.

FUENTE: AP