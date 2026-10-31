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Jets ponen al DT T'Vondre Sweat en reserva de lesionados por problema en la rodilla

Los Jets de Nueva York colocaron el sábado al tackle defensivo T'Vondre Sweat en la lista de reservas lesionados por una lesión de rodilla.

El defensive lineman de los Jets de Nueva York Tvondre Sweat y el linebacker Jamien Sherwood taclean al corredor de los Patriots de Nueva York Treveyon Henderson el domingo 18 de octubre del 2026. (AP Foto/Charles Krupa)
El defensive lineman de los Jets de Nueva York T'vondre Sweat y el linebacker Jamien Sherwood taclean al corredor de los Patriots de Nueva York Treveyon Henderson el domingo 18 de octubre del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Sweat, la principal fuerza de los Jets para frenar la carrera en la línea defensiva, se lesionó al final del segundo cuarto el domingo pasado en la derrota de Nueva York por 28-25 ante Miami.

El entrenador Aaron Glenn ya había descartado a Sweat para el partido del domingo contra Las Vegas, pero el liniero defensivo tendrá que perderse un mínimo de cuatro partidos, ya que fue colocado en la lista de reservas lesionados. Lo más pronto que podría regresar sería para el juego de Nueva York en Miami el 29 de noviembre.

Sweat, adquirido de Tennessee en la temporada baja después de haber sido elegido por los Titans en la segunda ronda del draft del 2024, suma 17 tacleadas y dos tacleadas para pérdida.

“Perder a cualquier jugador clave de esa magnitud siempre es un golpe enorme para nosotros”, aseguró Glenn el viernes. “Pero la cuestión es que tenemos jugadores detrás de él que van a entrar y hacer un buen trabajo por nosotros”.

Es probable que el novato Darrell Jackson Jr., una selección de cuarta ronda procedente de Florida State, vea incrementado su tiempo de juego en ausencia de Sweat. El veterano Jack Heflin también podría tener más jugadas. Los Jets también firmaron a Payton Page, un agente libre no reclutado el año pasado procedente de Clemson, desde el equipo de prácticas.

Nueva York también podría quedarse sin el cazamariscales novato David Bailey, quien lidera al equipo con 5 1/2 capturas, debido a una lesión en la ingle que lo tenía listado como dudoso para el partido. El también cazamariscales Joseph Ossai ya fue descartado por una lesión de tobillo.

Los Jets ascendieron desde el equipo de prácticas al cazamariscales Quinton Bell, una selección de séptima ronda de los Raiders en 2019, y podría enfrentar a su antiguo equipo. El liniero ofensivo Brant Banks también fue ascendido para el partido.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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