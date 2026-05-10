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Jesús Rodríguez impulsa la carrera del triunfo y los Gigantes vencen 7-6 a los Piratas

SAN FRANCISCO (AP) — El venezolano Jesús Rodríguez conectó un sencillo impulsor en la 12da entrada y los Gigantes de San Francisco remontaron dos desventajas de dos carreras para vencer 7-6 a a los Piratas de Pittsburgh el domingo.

Jesús Rodriguez, derecha, de los Gigantes de San Francisco, celebra con Logan Porter después de batear el sencillo productor decisivo durante la 12ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh, el domingo 10 de mayo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Jesús Rodriguez, derecha, de los Gigantes de San Francisco, celebra con Logan Porter después de batear el sencillo productor decisivo durante la 12ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh, el domingo 10 de mayo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Los Gigantes llenaron la casa contra Justin Lawrence (0-2) cuando Matt Chapman pegó un doble que solo permitió que el corredor automático Heliot Ramos avanzara a tercera, y Drew Gilbert recibió un boleto intencional.

Rodríguez siguió con un sencillo al jardín derecho para darle a los Gigantes, que atraviesan dificultades, apenas su tercera victoria en los últimos 12 juegos.

Los equipos intercambiaron entradas de dos carreras en la 10ma, con Spencer Horwitz conectando un doble de dos carreras en la parte alta para darle la ventaja a Pittsburgh y el dominicano Willy Adames respondiendo con un sencillo de dos carreras con dos outs en la parte baja para empatar el juego 6-6.

Ryan Borucki (1-1) salió de un aprieto con corredores en primera y tercera y sin outs en la 11ma, y de otro con las bases llenas en la 12da, para acreditarse la victoria.

Ramos conectó un jonrón solitario y un doble impulsor por los Gigangtes.

El dominicano Oneil Cruz y Konnor Griffin conectaron jonrones por los Piratas, que terminaron 3-3 en su gira como visitantes contra Arizona y San Francisco. Cruz también se robó una base en la primera entrada, con lo que suma 10 jonrones y 15 bases robadas en 39 juegos disputados. Se unió a Eric Davis (1987) y Lou Brock (1967) como los únicos jugadores en alcanzar esas cifras en menos de 40 juegos disputados en una temporada.

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