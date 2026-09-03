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Jensen se queda a un sencillo del ciclo y ayuda a Reales a vencer 7-3 a Marlins

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Carter Jensen se quedó a un sencillo de completar el ciclo, con un jonrón, un triple y un doble, además de anotar tres carreras y producir otras tres en el duelo que los Reales de Kansas City ganaron el jueves 7-3 a los Marlins de Miami para evitar una barrida de tres juegos.

Carter Jensen, de los Reales de Kansas City, es empapado por sus compañeros tras resolver el encuentro ante los Marlins de Miami, el martes 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel)
Carter Jensen, de los Reales de Kansas City, es empapado por sus compañeros tras resolver el encuentro ante los Marlins de Miami, el martes 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El encuentro se disputó ante apenas 10.803 aficionados, con una temperatura al inicio de 36 grados Celsius.

Jensen suma tres jonrones en los últimos dos juegos por los Reales, que están empatados con los Rockies de Colorado y los Atléticos al ser barridos en 10 series esta temporada.

Michael Wacha (9-8) permitió tres carreras en seis entradas, otorgó dos bases por bolas y ponchó a siete.

El dominicano Sandy Alcantara (13-9) permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas por los Marlins, que intentaban conseguir su tercera barrida de la temporada ante un equipo de la Liga Americana.

Otro quisqueyano, Heriberto Hernández conectó el primer lanzamiento de Wacha entre el jardín izquierdo y el centra. Nunca antes había conectado un jonrón en el primer turno de un duelo.

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