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Jeffrey Springs lleva juego sin hits al séptimo y A's doblegan 1-0 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Jeffrey Springs mantuvo juego sin hits hasta la séptima entrada y se combinó con dos relevistas para permitir un solo hit, y los Atléticos vencieron el jueves 1-0 a los Yankees de Nueva York y llevarse su primera serie en el Yankee Stadium desde 2016.

Jeffrey Springs de los Atléticos lanza contra lo Yankees de Nueva York, el jueves 9 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)
Jeffrey Springs de los Atléticos lanza contra lo Yankees de Nueva York, el jueves 9 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Springs (2-0) perdió el juego sin hits en su lanzamiento número 84, cuando Ben Rice conectó un sencillo al jardín derecho después de que Giancarlo Stanton recibió una base por bolas. Springs mantuvo a los Yankees sin anotar al retirar a Austin Wells y Randal Grichuk.

Springs permitió únicamente el hit de Rice en siete entradas. El zurdo ponchó a seis, otorgó dos bases por bolas y permitió cuatro corredores en base.

Los Yankees tienen apenas dos hits en sus últimos 17 innings y no anotan desde que consiguieron dos carreras en la primera entrada de la derrota del miércoles 3-2 ante el dominicano Luis Severino.

Después de que Springs salió el jueves, Justin Sterner retiró a Aaron Judge con un rodado, con un corredor en primera, para terminar la octava. Hogan Harris lanzó una novena entrada de 1-2-3 para su quinto salvamento de por vida y el primero de esta temporada.

Los A’s permitieron un hit por primera vez desde el 15 de abril de 2024, en Texas. Los Yankees se quedaron en un hit por primera vez desde el 15 de agosto de 2023, en Atlanta.

El juego estuvo sin anotaciones hasta que Max Muncy anotó con un sencillo de Tyler Soderstrom ante Ryan Weathers, después de abrir la séptima con un triple que pegó en la cerca del jardín central.

Nueva York tuvo tres turnos al bate con un corredor en posición de anotar.

Weathers permitió una carrera y siete hits en siete entradas. El zurdo ponchó a siete, no dio bases por bolas y realizó 101 lanzamientos, la mayor cifra de su carrera.

Fue la 12da apertura para comenzar la temporada en la que un abridor de New York permitió tres carreras o menos.

Los Atléticos perdieron a Brent Rooker por dolor de espalda después de que se lesionó al hacer un swing en la primera entrada. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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