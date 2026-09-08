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Jeff McNeil conecta sencillo ganador y da a los Atléticos triunfo 6-5 ante Azulejos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Jeff McNeil conectó un sencillo dentro del cuadro para impulsar la carrera de la victoria en la parte baja de la novena entrada y los Atléticos vencieron 6-5 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes, después de desperdiciar una ventaja de cuatro carreras.

Jeff McNeil, al centro, es celebrado por sus compañeros de equipo después de batear el sencillo decisivo durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Azulejos de Toronto, el lunes 7 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall)
Jeff McNeil, al centro, es celebrado por sus compañeros de equipo después de batear el sencillo decisivo durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Azulejos de Toronto, el lunes 7 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Henry Bolte conectó un jonrón y anotó tres veces como primer bate por los A’s, que han ganado cinco de seis tras una racha de cinco derrotas. El novato recibió tres bases por bolas y se robó tres bases.

El venezolano Andrés Giménez pegó un cuadrangular solitario para empatar en la novena por los Azulejos (72-73), que se mantuvieron a un juego de Cleveland por el último comodín de la Liga Americana. El mexicano Alejandro Kirk también se voló la barda, pero el estelar de Toronto, Dylan Cease, permitió cinco carreras — cuatro limpias — en cinco entradas.

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FUENTE: AP

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