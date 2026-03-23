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Jefe de la Agencia Internacional de Energía: la guerra con Irán amenaza la economía global

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — El jefe de la Agencia Internacional de la Energía afirmó el lunes que la economía mundial enfrenta una “amenaza enorme, enorme” debido a la guerra con Irán.

El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, habla con el Club Nacional de Prensa en Canberra, Australia, el lunes 23 de marzo de 2026. (Lukas Coch/AAP Image via AP)
El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, habla con el Club Nacional de Prensa en Canberra, Australia, el lunes 23 de marzo de 2026. (Lukas Coch/AAP Image via AP) AP

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección”, advirtió el lunes Fatih Birol advirtió ante el Club Nacional de Prensa de Australia en Canberra.

Sostuvo que la crisis en Oriente Medio ha tenido un impacto combinado peor que los dos shocks petroleros de la década de 1970 y que el efecto en los mercados de gas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sus declaraciones se produjeron mientras Israel lanzaba una nueva oleada de ataques contra Teherán a primera hora del lunes.

Un alto comandante estadounidense también pidió a los iraníes que permanezcan en refugios por tiempo indefinido, mientras Irán reanudó ataques contra sus vecinos del Golfo y amenazó con empezar a atacar sus centrales eléctricas.

Birol indicó que 40 activos energéticos en nueve países de toda la región quedaron “gravemente o muy gravemente dañados”.

El funcionario añadió que estaba consultando con gobiernos de Europa y Asia sobre la posibilidad de liberar más petróleo de las reservas acumuladas.

“Veremos, observaremos los mercados”, expresó. “Si es necesario, por supuesto lo haremos, pero analizaremos las condiciones, evaluaremos el mercado y lo conversaremos con nuestros países miembros”.

Mientras Irán mantiene su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Teherán un plazo de 48 horas para abrir la vía marítima estratégica a todos los barcos, y advirtió que, de lo contrario, Estados Unidos “aniquilaría” las centrales eléctricas de Irán. Trump publicó la amenaza en redes sociales a primera hora del domingo, según los husos horarios de Oriente Medio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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