Jefe de derechos de la ONU: ataques con drones mataron a más de 1.000 civiles en Sudán en 5 meses

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que su oficina ha documentado un “fuerte aumento” de los ataques con drones en la guerra de Sudán.
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EL CAIRO (AP) — Los ataques con drones mataron a más de 1.000 civiles en el Sudán, un país devastado por la guerra, en los primeros cinco meses de 2026, afirmó el lunes un alto funcionario de Naciones Unidas.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que su oficina ha documentado un “fuerte aumento” de los ataques con drones en la guerra de Sudán.
Indicó que su oficina registró la muerte de más de 1.000 civiles entre enero y mayo de este año.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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