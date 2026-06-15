americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jefe de derechos de la ONU: ataques con drones mataron a más de 1.000 civiles en Sudán en 5 meses

EL CAIRO (AP) — Los ataques con drones mataron a más de 1.000 civiles en el Sudán, un país devastado por la guerra, en los primeros cinco meses de 2026, afirmó el lunes un alto funcionario de Naciones Unidas.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que su oficina ha documentado un “fuerte aumento” de los ataques con drones en la guerra de Sudán.

Indicó que su oficina registró la muerte de más de 1.000 civiles entre enero y mayo de este año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
miss grand international bajo presion: denuncias por supuesta retencion de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Miss Grand International bajo presión: denuncias por supuesta retención de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Destacados del día

Trump celebra sus 80 años con una histórica velada de UFC en la Casa Blanca tras sellar la paz con Irán

Trump celebra sus 80 años con una histórica velada de UFC en la Casa Blanca tras sellar la paz con Irán

Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensión militar
ULTIMA HORA

Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensión militar

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Micrófono abierto en la Mesa Redonda: Arleen Rodríguez regañó a su equipo en plena transmisión en vivo

VIDEO: Micrófono abierto en la Mesa Redonda: Arleen Rodríguez regañó a su equipo en plena transmisión en vivo

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter