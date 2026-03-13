Jefe de Alpine F1 dice que Mercedes está interesada en comprar participación en su equipo

Franco Colapinto conduce su Alpine durante la clasificación del sprint del Gran Premio de China de la F1, el viernes 13 de marzo de 2026, en Shangái. (AP Foto/Vincent Thian) AP

De cara al Gran Premio de China, Briatore señaló que Mercedes estaba interesada en la participación minoritaria —en manos de una firma de capital privado que ha trabajado con estrellas del deporte como Patrick Mahomes—, pero sugirió que no conllevaría influencia sobre la forma en que se gestiona Alpine. También desestimó los reportes de que el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, estuviera en conversaciones para comprar la participación a título personal.

“Cada día es una situación nueva. No sé cuál es la más reciente, pero lo que digo es que sé que es una negociación con Mercedes, no con Toto, con Mercedes, y ya veremos", dijo Briatore, quien ha sido el jefe de equipo de facto de Alpine desde el año pasado. "En este momento tenemos tres o cuatro posibles compradores”.

Al preguntársele si eso podría derivar en preocupaciones por conflicto de intereses ante la posibilidad de que Mercedes —que ya suministra los motores de Alpine— gane influencia sobre cómo se gestiona el equipo o cómo vota en futuros cambios de reglamento, Briatore sugirió que cualquier accionista minoritario sería un “pasajero” en esas conversaciones.

“Normalmente una empresa, con el 75% decide y el 25% es un pasajero, y esta es la realidad”, manifestó Briatore.

“Mercedes es un socio estratégico clave de Alpine y se nos mantiene al tanto de los últimos acontecimientos”, señaló el equipo en un comunicado.

El exdirector del equipo Red Bull Christian Horner también figura entre las partes interesadas, indicó Alpine el mes pasado.

Alpine es propiedad mayoritaria del fabricante francés Renault, que vendió la participación del 24% a un grupo encabezado por la firma de capital privado Otro Capital, que atrajo atención por incluir a estrellas del deporte como Mahomes y Travis Kelce, y al actor Ryan Reynolds, en su grupo de inversión.

Alpine viene de un año difícil, ya que terminó último en la clasificación de constructores en 2025. Pierre Gasly consiguió el primer punto del equipo al finalizar décimo en Australia la semana pasada, mientras que el argentino Franco Colapinto llegó 14to.

Pero Briatore dijo que no estaba satisfecho con el progreso del equipo mientras la F1 inicia una nueva era de reglamentos.

“No estamos nada contentos. Nuestro rendimiento fue muy débil y fue una combinación de distintos factores, y sabemos cuál es el principal problema que tenemos en el coche”, expresó.

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FUENTE: AP