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Jefa del FMI advierte que la guerra con Irán frenará el crecimiento económico mundial

WASHINGTON (AP) — La guerra de Irán ensombrece las perspectivas de la economía mundial, independientemente de que se mantenga o no un frágil alto el fuego, advirtió el jueves la directora del Fondo Monetario Internacional.

ARCHIVO - Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una sesión informativa en Beijing, China, el 10 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo)
ARCHIVO - Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una sesión informativa en Beijing, China, el 10 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo) AP

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que el organismo rebajará la próxima semana su pronóstico para la economía mundial.

“De no haber sido por este shock, habríamos mejorado el crecimiento mundial”, señaló Georgieva, en declaraciones previas a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se llevarán a cabo la próxima semana: “Pero ahora, incluso nuestro escenario más esperanzador implica una rebaja del crecimiento”.

La economía mundial había demostrado resiliencia frente a la decisión tomada el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer amplios impuestos a las importaciones procedentes de la mayoría de los países del mundo. En enero, el FMI, integrado por 191 países, había elevado la perspectiva de crecimiento global al 3,3% y estaba a punto de hacerlo de nuevo cuando se publicaran sus nuevas previsiones el próximo martes.

Pero la guerra, que comenzó el 28 de febrero, lo cambió todo. El conflicto ha disparado el precio del petróleo y el gas natural, ha dañado refinerías de petróleo, terminales de buques tanque y otra infraestructura energética, ha interrumpido los envíos de fertilizantes de los que dependen los agricultores de todo el mundo y ha afectado la confianza de empresas y consumidores.

Estados Unidos e Irán anunciaron el martes que habían alcanzado un alto el fuego, después de que Trump advirtiera que, de lo contrario, “toda una civilización morirá esta noche”.

Aun así, Georgieva sostuvo el jueves que “el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”.

La región de África subsahariana y los pequeños países insulares son los más vulnerables al shock energético, indicó la funcionaria. En todo el mundo, los gobiernos solo tienen una capacidad limitada para respaldar sus economías mediante aumentos del gasto y recortes de impuestos porque sus deudas ya son demasiado elevadas.

Observó que muchos países han tomado medidas para limitar el daño del shock energético, como instar o exigir a la gente que trabaje desde casa, fomentar un mayor uso del transporte público y limitar los viajes de los funcionarios públicos.

Georgieva pidió a los responsables de política que “tengan cuidado de no empeorar las cosas” con medidas de “sálvese quien pueda”, como limitar las exportaciones e imponer controles de precios. “No echen gasolina al fuego”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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