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Jaylen Brown anota 30 puntos y Celtics remontan para vencer 117-112 a Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Jaylen Brown anotó 30 puntos, Luka Garza sumó un máximo de la temporada de 22 y los Celtics de Boston se valieron de una remontada en el último cuarto para derrotar 117-112 a los Grizzlies de Memphis la noche del viernes.

Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, lleva el balón frente a Walter Clayton Jr. (4), de los Grizzlies de Memphis, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 20 de marzo de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill)
Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, lleva el balón frente a Walter Clayton Jr. (4), de los Grizzlies de Memphis, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 20 de marzo de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Payton Pritchard agregó 19 unidades para los Celtics, que han ganado cuatro seguidos. La victoria mantuvo a Boston en el segundo lugar de la Conferencia Este, con 1 1/2 juegos de ventaja sobre los Knicks de Nueva York, que resistieron para imponerse 93-92 a Brooklyn más temprano la noche del viernes.

Tyler Burton, quien firmó un contrato de 10 días con Memphis el 12 de marzo, lideró a los Grizzlies con 23 tantos, la mayor cifra de su carrera. Ty Jerome aportó 16 puntos y repartió siete asistencias. Javon Small y DeJon Jarreau terminaron con 13 unidades cada uno.

Memphis pudo mantenerse cerca durante tres cuartos mientras Boston tuvo problemas para encestar, al convertir apenas el 40% de sus tiros al llegar al cuarto periodo. Las pérdidas de balón también afectaron a los Celtics.

Memphis tenía ventaja de 103-102 con 5:33 por jugar, pero Boston encadenó una racha de 10 puntos para acabar con las esperanzas de los Grizzlies.

Los Grizzlies, que cortaron una racha de ocho derrotas con una victoria 125-118 sobre Denver la noche del miércoles, avanzan a trompicones en las últimas semanas de la temporada. Memphis volvió a estar mermado, con nueve jugadores en la lista de lesionados, incluidos varios que ya se sometieron a cirugías que los dejarán fuera por el resto de la campaña.

En contraste, la principal ausencia en los Celtics fue Nikola Vucevic, quien se perdió su séptimo partido consecutivo por una fractura en el dedo anular derecho.

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