Jay-Z encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LXI en el SoFi Stadium

ARCHIVO - Foto del 9 de febrero del 2025 del rapero Jay-Z haciendo un gesto antes del Super Bowl 59. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo) AP

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron la noche del lunes que Jay-Z será el artista principal de las festividades del medio tiempo del 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Tras días de especulaciones, Jay-Z regresará al estadio donde cerró su gira de conciertos “Jay-Z 30” durante el fin de semana. La serie comenzó con tres presentaciones en el Estadio de los Yankees de Nueva York, continuó en Londres y terminó en el sur de California.

Roc Nation, la empresa de Jay-Z, se asoció con la NFL en 2019 para asesorar y ayudar a producir las presentaciones de entretenimiento de la liga, incluido el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. En ese momento, Jay-Z comentó que le había dicho al comisionado de la NFL, Roger Goodell: “Si esto se trata de que yo actúe en el Super Bowl, entonces podemos terminar esta conversación ahora mismo”.

Jay-Z, cuyo nombre de nacimiento es Shawn Carter, ha ganado 25 premios Grammy y ha recibido 89 nominaciones, la segunda mayor cifra en la historia detrás de su esposa, Beyoncé —quien ha actuado en dos Super Bowls. Su catálogo incluye los álbumes “Reasonable Doubt”, “The Blueprint” y “The Black Album”, y éxitos como “Hard Knock Life (Ghetto Anthem)”, “99 Problems” y “Empire State of Mind”, su colaboración con Alicia Keys.

Debutó en 1996 con “Reasonable Doubt” y fue incorporado al Salón de la Fama de los premios Grammy el año pasado.

La carrera de Jay-Z se ha extendido a la edición musical, la representación de artistas y el deporte. Cofundó Roc-A-Fella Records y fundó Roc Nation en 2008, convirtiéndola en una empresa de entretenimiento que trabaja con artistas y atletas.

Jay-Z se convirtió en 2017 en el primer rapero incorporado al Salón de la Fama de los Compositores y se unió al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021.

Bad Bunny actuó en el último Super Bowl. Sus canciones registraron fuertes aumentos en las listas de streaming, las listas de reproducción y las plataformas de descubrimiento musical en las horas posteriores al espectáculo.

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FUENTE: AP