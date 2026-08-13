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Jared Kushner visitará Israel y Egipto con funcionarios de la Junta de Paz para hablar de Gaza

WASHINGTON (AP) — Jared Kushner, yerno y negociador del presidente estadounidense Donald Trump, viajará a Oriente Medio la próxima semana para intentar impulsar planes que pongan fin al conflicto en Gaza, luego de que un acuerdo anunciado recientemente por el gobierno de Trump se topó con la oposición de Israel.

ARCHIVO - Jared Kushner espera para entrar al cuadrilátero tras el combate por el campeonato de peso ligero en el evento UFC Freedom 250, celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el 15 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)
ARCHIVO - Jared Kushner espera para entrar al cuadrilátero tras el combate por el campeonato de peso ligero en el evento UFC Freedom 250, celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el 15 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, archivo) AP

Un funcionario de la Junta de Paz, el organismo que Trump creó para supervisar el frágil alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, indicó que Kushner, el alto representante de la junta, Nickolay Mladenov, y el ex primer ministro británico Tony Blair —quien también es miembro de la junta ejecutiva— llegarían a Israel el domingo.

Luego el grupo viajará a El Cairo, donde durante los últimos meses se han llevado a cabo reuniones de un grupo tecnocrático palestino, el cual está previsto que asumirá el control de Gaza en virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, señaló el funcionario. El sitio web noticioso Axios informó antes sobre el viaje.

El funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato porque la planificación de los detalles del viaje aún no se ha finalizado, indicó que las reuniones demostrarían la determinación de Trump y de la Junta de Paz de “ver surgir paz, prosperidad y seguridad sostenible” en una Gaza desmilitarizada, en la que Hamás haya cedido el control para permitir la reconstrucción del territorio devastado.

Pero Israel ha desestimado un acuerdo reciente anunciado por Trump para que Hamás se desarme e Israel retire sus fuerzas del territorio palestino, lo que supone una inusual muestra pública de fricción con el gobierno de Trump. Aunque Hamás aceptó el plan para deshacerse de sus armas, el primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó en los últimos días que Israel no se retirará hasta que Hamás se haya desarmado por completo.

El acuerdo había sido considerado un posible avance decisivo para poner fin a la guerra en Gaza. Se basaba en un alto el fuego de octubre que puso fin a las principales operaciones militares y propició la liberación de los rehenes restantes retenidos en Gaza, pero se ha estancado en otros frentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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