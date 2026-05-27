Jardineros de Roland Garros empapan las canchas de arcilla con agua y sal por ola de calor

Trabajadores del estadio rocían la cancha con agua durante el partido de primera ronda de individuales femeninos entre las estadounidenses Coco Gauff y Taylor Townsend en el torneo de tenis de Roland Garros en París, el martes 26 de mayo de 2026. (Foto AP/Christophe Ena) AP

El clima inusualmente caluroso ha hecho que las temperaturas se disparen hasta al menos 32 grados Celsius (90 Fahrenheit) —muy por encima de lo normal para finales de mayo en la capital francesa— en cada uno de los cuatro días que van del torneo. Además, se pronostica que el calor continuará durante el resto de la semana.

La temperatura en Roland Garros alcanzó un máximo de 35 C (95 F) el martes.

“Lo que estamos viviendo no tiene precedentes”, afirmó Philippe Vaillant, jefe de mantenimiento de canchas del Abierto de Francia. “Incluso los servicios meteorológicos lo dicen: no tiene precedentes tener temperaturas tan altas durante un periodo tan largo en esta época del año. Me preocupé cuando el servicio meteorológico anunció periodos de calor intenso”.

Cuando llegan las olas de calor, la superficie de arcilla puede cambiar rápidamente de consistencia, lo que afecta el bote y la seguridad de los jugadores.

Por eso, Vaillant y su equipo de 200 encargados del mantenimiento han tenido que recurrir a sus trucos para proteger las 18 canchas del recinto, además de otras 15 canchas adicionales fuera del complejo que se usan para entrenamientos. Hay riego extra —mucho—, además de la aplicación estratégica de cloruro de calcio.

Con tiempo caluroso, las canchas del Abierto de Francia se secan mucho más rápido, lo que deriva en un juego más veloz y ligeramente distinto sobre una superficie tradicionalmente lenta.

“Ahora es como si hirviera de calor y las pelotas están volando; todo va mucho más rápido”, dijo Aryna Sabalenka, número uno del ranking, tras su victoria de primera ronda sobre Jessica Bouzas Maneiro.

El objetivo de Vaillant es preservar, en la medida de lo posible, las condiciones de juego propias de la arcilla.

“Nos vemos obligados a regar un poco más las canchas, por supuesto”, comentó durante una entrevista en Roland Garros el miércoles.

Por la noche, sus equipos literalmente empapan las canchas para recargar las distintas capas, de modo que al día siguiente el agua vuelva a subir a través de la base de piedra caliza que está debajo del ladrillo rojo triturado.

Cloruro de calcio

Vaillant también cuenta con otro aliado: el cloruro de calcio.

“Que básicamente es solo sal”, explicó. “Lo esparcimos sobre las canchas en forma de escamas por la mañana. Se derrite al contacto con el agua y ayuda a retener la humedad de la superficie. Y, por supuesto, la cancha se seca por el movimiento de los jugadores”.

Durante los partidos, las canchas se riegan entre cada set, algo que los encargados del mantenimiento normalmente no hacen con condiciones de temperatura estándar. El riego se mantiene ligero para que el juego pueda reanudarse rápidamente.

“Este riego ligero reactiva el cloruro de calcio que queda en la capa de ladrillo triturado”, señaló Vaillant, quien empezó en Roland Garros en 1995. “Solo lo aplicamos por la mañana, aproximadamente una bolsa de 25 kilogramos por cancha”.

Fuertes lluvias de principios de año ayudaron

Las fuertes lluvias de mayo en realidad ayudaron a moderar los efectos de la actual ola de calor.

“Pudimos dejar que la lluvia hiciera su trabajo”, indicó Vaillant. “Recargó todas nuestras capas de retención de agua, lo que significa que hoy, después de varios días con condiciones de ola de calor, las canchas siguen en excelente estado y no sentimos los efectos de la sequía. Dejamos que algunas canchas absorbieran la lluvia. Una vez que habían absorbido suficiente agua, las cubrimos. Equilibramos las cosas para que las canchas pudieran beneficiarse de las precipitaciones”.

Como resultado, las canchas están jugando un poco más rápido de lo habitual, pero no de manera drástica.

Piedra caliza

Una cancha de arcilla de Roland Garros consta de cinco capas que suman unos 80 centímetros de profundidad: piedras grandes, grava, una capa de residuo de roca volcánica, piedra caliza y, por último, una fina capa de ladrillo triturado que le da a la cancha su color ocre.

“La capa de ladrillo triturado tiene entre 3 y 5 milímetros de grosor”, detalló Vaillant. “La parte más importante es la capa de piedra caliza que está debajo. Esa es la base real de juego. El ladrillo triturado está principalmente para el color y como material que aporta cierta capacidad de deslizamiento y un contraste visual importante, ya que la piedra caliza es casi blanca.

“Esta capa de piedra caliza debe permanecer húmeda en todo momento”, añadió. “Es piedra triturada compactada que se mantiene mediante el suministro de agua. Si dejamos que se seque demasiado, las canchas podrían agrietarse. Tenemos que mantenernos vigilantes”.

Seguridad de los jugadores

Desde el inicio del torneo, los jugadores se han estado colocando bolsas de hielo alrededor del cuello en los cambios de lado para mantenerse frescos; el francés Valentin Royer incluso se puso una bolsa grande de hielo encima de la cabeza durante su partido de segunda ronda contra Novak Djokovic el miércoles.

El golpe de calor no es el único riesgo en estas condiciones. Una cancha seca se vuelve resbaladiza, por lo que el riego es importante.

“Empieza a parecerse a ‘Holiday on Ice’ (una pista de hielo)”, dijo. “Puede ser peligroso. Un jugador podría resbalarse y lesionarse”.

Ahorro de agua

Vaillant y su equipo necesitan un poco más de un metro cúbico de agua por cancha cada día para el mantenimiento.

Durante todo el año, el agua de lluvia recolectada en un tanque ubicado debajo de la Cancha 7 se utiliza para regar de manera independiente todas las áreas verdes de Roland Garros. Sin embargo, por razones de salud y seguridad, las regulaciones francesas actualmente impiden que las canchas se rieguen con agua de lluvia recolectada.

“Pero acaba de firmarse un decreto que permite que las superficies deportivas se rieguen con agua de lluvia”, señaló Vaillant. “Así que ahora tenemos proyectos para recolectar agua de lluvia con el fin de regar las canchas. El departamento de construcción está trabajando en el proyecto”.

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FUENTE: AP