Japón sufre otra desilusión con el gol agónico de Brasil y se despide del Mundial

El japonés Ayase Ueda (18) se lamenta después del segundo gol de Brasil durante su partido de dieciseisavos de final del Mundial, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

La selección japonesa resistió el lunes hasta el final, pero cayó eliminada, la tercera ocasión que se despide en ronda de eliminación directa a pesar de colocarse en ventaja. Este año, fue una derrota de 2-1 ante el pentacampeón Brasil con gol de último minuto.

Luego de cuatro derrotas previas en fase de eliminación directa de un Mundial, Japón sigue sin un triunfo al momento de ganar o morir.

“Esta vez no pudimos alcanzar nuestro objetivo, pero podemos apuntar al próximo Mundial o quizá incluso al siguiente", señaló el técnico japonés, Hajime Moriyasu, al finalizar el partido. "Debemos trabajar hacia ese objetivo, que es lo que hemos estado haciendo”.

Hace cuatro años en Qatar, Japón se puso al frente en los primeros minutos, pero terminó por caer ante Croacia en la tanda de penales en octavos de final. Sufrieron un destino similar en Rusia 2018, cuando no pudieron aferrarse a una ventaja de 2-0 ante Bélgica y cayeron 3-2 con un gol en los descuentos.

“No creo que la historia vaya a ser amable con nosotros”, expresó Moriyasu. “Pero si logramos superar lo de hoy, quizá llegue un momento en que la historia cambie”.

Las cosas pintaban bien el lunes. Kaishu Sano puso a su equipo al frente al minuto 29, pero Casemiro empató de cabeza en el 56 y Gabriel Martinelli anotó el gol del triunfo a falta de un minuto del final.

El arquero japonés Zion Suzuki terminó con cuatro atajadas. No quiso responder preguntas en inglés después del partido, a pesar de su sólida actuación ante uno de los mejores equipos del mundo.

Japón tiene una sola victoria y dos empates ante Brasil en 15 enfrentamientos. Su único triunfo fue en un duelo amistoso en octubre pasado.

“La brecha entre nosotros se está cerrando”, afirmó Moriyasu. “Brasil es un equipo de primer nivel y definitivamente nos estamos acercando a ese nivel”.

Luego mencionó la derrota de hace cuatro años en Qatar antes de agregar: “Tenemos que elevar nuestro nivel”.

Moriyasu señaló que, después de finalizar el partido, le pidió a sus jugadores que recuerden la frustración que sienten en este momento y la utilicen para crecer. Después asumió la responsabilidad por la derrota.

“Ganar el título era nuestro sueño y nuestro objetivo, y no pudimos lograrlo”, manifestó. “Como entrenador, les dije que lo sentía mucho, que no fui lo suficientemente bueno para guiarlos hasta ese nivel y alcanzar ese objetivo”.

La derrota no pareció apagar el ánimo en casa, donde los aficionados se reunieron para ver el partido cerca de la Torre de Tokio a pesar de que terminó cerca de las 4 de la mañana.

“Quiero darles las gracias a los jugadores, que nunca se rindieron por más difícil que fuera la situación”, dijo uno de los aficionados, Miyu Hashiguchi, después de ver el partido. “Me animaron a asumir los desafíos en la vida”.

Ryutaro Mori, un estudiante de 20 años, se sintió alentado por la actuación de Japón ante un equipo de la estirpe de Brasil.

“Significa mucho para Japón”, expresó Mori, “que incluso contra un equipo mejor clasificado, marcamos el primer gol”.

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El periodista de video de Associated Press Alessandro Libri en Tokio contribuyó con este despacho.

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FUENTE: AP