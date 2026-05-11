Japón espera la recuperación del delantero Mitoma para el Mundial tras lesión con el Brighton

Kaoru Mitoma del Brighton pelea por el balón con Pedro Lima del Wolverhampton en el encuentro de la Liga Premier el sábado 9 de mayo del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Mitoma salió cojeando el sábado con una aparente lesión en el tendón de la corva en la segunda mitad de la victoria 3-0 de Brighton sobre Wolverhampton en la Liga Premier.

Mitoma, uno de los jugadores más destacados de Japón en el Mundial de 2022, anotó en la victoria 1-0 sobre Inglaterra en marzo en el estadio de Wembley.

Su participación en el torneo del Mundial está en duda a cinco semanas de que Japón enfrente a Países Bajos el 14 de junio en Arlington, Texas.

“Espero que sea una lesión menor. El personal me dijo: ‘No parece menor’”, informó Moriyasu a los medios japoneses el domingo.

El entrenador de Brighton, Fabian Hurzeler, señaló que “parecía una lesión en el tendón de la corva”, pero que el club esperaría los resultados de un escaneo para aclarar la gravedad.

Brighton, séptimo en la tabla, todavía está en la pelea por clasificarse a la Liga de Campeones con dos jornadas por disputarse en la Liga Premier. Inglaterra podría obtener una cifra récord de boletos, igualando el máximo histórico, de seis cupos.

Los planes de Japón para el Mundial ya se han visto afectados por la ausencia de otro delantero clave, Takumi Minamino, quien se rompió el ligamento cruzado anterior jugando para el Mónaco en diciembre.

Japón también juega contra Túnez el 20 de junio en Monterrey, México, y luego regresa a Texas para enfrentar a Suecia el 25 de junio. Los dos primeros del Grupo F avanzan a la ronda de 32 y el equipo que termine tercero también podría acompañarlos.

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FUENTE: AP