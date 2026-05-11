americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Japón espera la recuperación del delantero Mitoma para el Mundial tras lesión con el Brighton

BRIGHTON, Inglaterra (AP) — El entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, espera con ansiedad conocer el estado físico del delantero estrella Kaoru Mitoma antes de anunciar el viernes la convocatoria para el Mundial.

Kaoru Mitoma del Brighton pelea por el balón con Pedro Lima del Wolverhampton en el encuentro de la Liga Premier el sábado 9 de mayo del 2026. (John Walton/PA via AP)
Kaoru Mitoma del Brighton pelea por el balón con Pedro Lima del Wolverhampton en el encuentro de la Liga Premier el sábado 9 de mayo del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Mitoma salió cojeando el sábado con una aparente lesión en el tendón de la corva en la segunda mitad de la victoria 3-0 de Brighton sobre Wolverhampton en la Liga Premier.

Mitoma, uno de los jugadores más destacados de Japón en el Mundial de 2022, anotó en la victoria 1-0 sobre Inglaterra en marzo en el estadio de Wembley.

Su participación en el torneo del Mundial está en duda a cinco semanas de que Japón enfrente a Países Bajos el 14 de junio en Arlington, Texas.

“Espero que sea una lesión menor. El personal me dijo: ‘No parece menor’”, informó Moriyasu a los medios japoneses el domingo.

El entrenador de Brighton, Fabian Hurzeler, señaló que “parecía una lesión en el tendón de la corva”, pero que el club esperaría los resultados de un escaneo para aclarar la gravedad.

Brighton, séptimo en la tabla, todavía está en la pelea por clasificarse a la Liga de Campeones con dos jornadas por disputarse en la Liga Premier. Inglaterra podría obtener una cifra récord de boletos, igualando el máximo histórico, de seis cupos.

Los planes de Japón para el Mundial ya se han visto afectados por la ausencia de otro delantero clave, Takumi Minamino, quien se rompió el ligamento cruzado anterior jugando para el Mónaco en diciembre.

Japón también juega contra Túnez el 20 de junio en Monterrey, México, y luego regresa a Texas para enfrentar a Suecia el 25 de junio. Los dos primeros del Grupo F avanzan a la ronda de 32 y el equipo que termine tercero también podría acompañarlos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Destacados del día

Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de totalmente inaceptable

Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de "totalmente inaceptable"

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

El MV Hondius, un crucero afectado por un brote de hantavirus, se ve fondeado tras llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Crucero afectado por hantavirus llega a Tenerife, en el archipiélago español de Islas Canarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter