Japón empata con Suecia y se cruzará con Brasil en 16vos del Mundial

Daizen Maeda, de Japón (derecha) y Elliot Stroud de Suecia disputan la pelota durante el partido por el Grupo F del Mundial en Arlington, Texas, jueves 25 de junio , 2026. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

A los 56 minutos Daizen Maeda puso en ventaja a Japón tras coronar una gran asistencia de Ritsu Doan al corazón del área sueca. Pero los europeos empataron a los 62 con un zurdazo fuera de libreto de Anthony Elanga en el estadio de Dallas por el Grupo F.

Holanda, que venció 3-1 a la eliminada Túnez en Kansas City, Missouri, quedó como primera de la zona con siete puntos y jugará contra Marruecos. La sigue Japón (5), que chocará contra la pentacampeona mundial el 29 de junio.

En tanto, los suecos (4) avanzaron como una de las mejores ocho selecciones ubicadas como terceras de grupo y jugarán contra la vigente subcampeona Francia.

Japón y Suecia encararon este partido a sabiendas que un empate no cambiaba demasiado sus planes inmediatos. Los asiáticos necesitaban del triunfo y de una impensada caída de Países Bajos ante el ya eliminado Túnez para aspirar al primer puesto, mientras que los Vikingos sabían que su lugar en el lote de los mejores ocho terceros no corría peligro.

Suecia tuvo una inmejorable ocasión a los seis minutos cuando tras una combinación de pases, Alexander Bernhardsson disparó desde el borde del área, pero su remate no tuvo la fuerza necesaria para batir a Zion Suzuki.

No obstante, los Samurái Azules dejaron una mejor impresión en el cierre del primer tiempo cuando se juntaron en el área Doan y Keito Nakamura, quien sacó el latigazo de derecha que despejó al tiro de esquina el arquero Jacob Widell Zetterström.

Al margen de las pocas emociones, ambos equipos se vieron obligados a sustituir jugadores antes del descanso por lesión, una preocupación de cara a lo que viene. El defensor sueco Isak Hien le dejó su lugar a Lucas Bergvall, mientras que Kou Itakura fue sustituido por Shogo Taniguchi.

Poco después de un alerta sobre el descuento por parte de Túnez difundido en la pantalla gigante del estadio de los Cowboys, Japón tomó la ventaja. Por el costado derecho del ataque, Yukinari Sugawara, Doan y Ayase Ueda se asociaron en toques combinados que desacomodaron a la defensa sueca. Doan dio el pase final para que Maeda definiera con clase desde el punto de penal.

El conjunto dirigido por el inglés Graham Potter llegó al empate por la puntería de Elanga. El extremo del Newcastle inglés le dio desde el vértice del área a la pelota que entró bien pegada al poste para que al arquero Zion Suzuki le resultara imposible llegar.

Con un empate que los favorecía, los entrenadores agotaron los cinco cambios, pensando en su próximo desafío, que no será nada sencillo.

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FUENTE: AP