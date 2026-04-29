americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Janson Junk domina a Dodgers y supera a Shohei Ohtani; Marlins ganan 2-1 y cortan racha

LOS ÁNGELES (AP) — Janson Junk permitió tres hits dispersos en seis entradas sin carreras al imponerse en el duelo ante Shohei Ohtani, y los Marlins de Miami superaron la noche del martes por 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles para cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Fue la primera vez desde julio que Junk (2-2) lanzó seis entradas en blanco. El derecho ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

Ohtani (2-1) abrió como lanzador sin aparecer en el orden al bate de los Dodgers por segunda vez en tres semanas. La superestrella de doble función permitió dos carreras, una limpia, y cinco hits en seis entradas. Ponchó a nueve y otorgó tres boletos mientras lanzaba con cinco días de descanso por primera vez esta temporada.

Tyler Phillips trabajó la novena para conseguir su segundo salvamento, una noche después de desperdiciar uno.

Los Marlins se fueron arriba 1-0 con un elevado de sacrificio de Owen Caissie en la segunda que remolcó al dominicano Agustín Ramírez, quien recibió un pelotazo de Ohtani. Ramírez se robó la segunda y llegó a salvo a tercera por un error de tiro de Ohtani.

El receptor de los Marlins, Liam Hicks, fue retirado a última hora por enfermedad. ___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Destacados del día

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU.

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter