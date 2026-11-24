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Jannik Sinner saluda al público al recibir un premio en las Finales de la ATP, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Turín. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Sinner no juega desde que defendió su título de Wimbledon en julio para conquistar su quinto trofeo de Grand Slam y recientemente perdió el número 1 del ranking ante Alexander Zverev.

“En los últimos meses, junto con mi equipo hemos intentado de todo para tratar mi lesión sin cirugía”, escribió Sinner en Instagram. “Después de algunos avances muy alentadores al principio, lamentablemente mi rodilla no respondió como todos esperábamos, por eso hoy me sometí a una cirugía menor para mejorar el estado de mi banda iliotibial. Realmente extraño estar en la cancha y ahora comenzaré mi proceso de recuperación junto con mi equipo”.

No dijo cuándo espera volver a la cancha.

“Tengo que respetar los protocolos en este momento porque, si nos apresuramos, podríamos tener problemas más serios”, declaró Sinner durante una conferencia de prensa en Milán este mes.

Cuando Sinner dio por terminada su temporada el mes pasado, un comunicado de su equipo de representación indicó que “seguirá un tratamiento para la inflamación en su rodilla”.

Es la segunda ausencia prolongada del circuito en dos años, después de que Sinner aceptara una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje por un caso de dopaje en 2025.

El Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2027, comienza el 17 de enero. Podría marcar el segundo Grand Slam consecutivo que Sinner se pierde, después de que también se ausentara del Abierto de Estados Unidos. Roland Garros, el segundo major del año, comienza a finales de mayo. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP