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Jannik Sinner se perderá el resto del año por una inflamación en la rodilla

MÓNACO (AP) — El tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, anunció que estará fuera por el resto del año mientras continúa lidiando con una lesión en la rodilla.

ARCHIVO - El tenista italiano Jannik Sinner reacciona tras ganar al alemán Alexander Zverev en la final masculina individual del torneo de Wimbledon en Londres, el domingo 12 de julio de 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)
ARCHIVO - El tenista italiano Jannik Sinner reacciona tras ganar al alemán Alexander Zverev en la final masculina individual del torneo de Wimbledon en Londres, el domingo 12 de julio de 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) AP

Sinner no juega desde julio, cuando venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Se retiró del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla derecha.

“Yo, junto con los médicos, hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente. También necesito pensar en mi carrera a largo plazo, así que haré todo lo posible para volver al 100%”, dijo Sinner el martes en un mensaje de video en Instagram.

Sinner corre el riesgo de perder el ranking número 1 mientras esté fuera.

“Por recomendación de su equipo médico, Jannik Sinner seguirá un tratamiento para la inflamación en su rodilla", señaló un comunicado del equipo de representación de Sinner. "Se ha tomado la decisión de realizar el tratamiento ahora para darle a Jannik el tiempo necesario para recuperarse antes de comenzar la preparación para 2027”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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