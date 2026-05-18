Jannik Sinner llega arrasando a Roland Garros y va por el Grand Slam de carrera

Jannik Sinner devuelve ante Casper Ruud en la final del Abierto de Italia, el 17 de mayo de 2026, en Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

Al arrasar en los primeros cinco torneos Masters 1000 del año, el número uno del mundo ha dominado el tenis como pocos jugadores en la historia reciente de este deporte, enhebrando 29 victorias consecutivas.

Hay más en juego para Sinner: completar el Grand Slam de carrera en el Abierto de Francia. El Grand Slam sobre arcilla, que comienza el domingo en París, es el único grande que Sinner no ha ganado.

Un par de horas después de convertirse el domingo en el primer italiano en conquistar el Abierto de Italia en 50 años, la atención de Sinner ya se desplazaba hacia Roland Garros.

“No tenemos mucho tiempo para darnos cuenta de lo que estamos logrando. Lo dije antes del inicio del año: mi objetivo principal es y sigue siendo París", dijo Sinner.

“Lo que hemos hecho aquí y el resto del año es increíble. Me doy cuenta de eso. Pero mentalmente sé que ahora tengo que hacer todas las cosas correctas. Es necesario descansar, pero también necesito mantenerme en forma porque pronto se acerca mi torneo más importante del año. No quiero ponerme demasiada presión, porque eso llega por sí solo”, agregó.

La presión sobre Sinner ha crecido porque Carlos Alcaraz, su gran rival, está actualmente alejado de las canchas por una lesión en la muñeca derecha, perdiéndose el Abierto de Francia. Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera cuando ganó el Abierto de Australia en febrero, a los 22 años.

Sinner, de 24 años, igualó la racha de 29 victorias consecutivas de Pete Sampras de 1994, la quinta más larga en la era del ATP Tour (desde 1990). Novak Djokovic tiene el récord con 43 triunfos seguidos en 2010-11.

Todos los 9 torneos Masters en un año

Con su título en Roma, Sinner ya se convirtió en el segundo hombre, después de Djokovic, en ganar los nueve torneos de la serie Masters 1000 —los más importantes fuera de los Grand Slams— a lo largo de su carrera. Djokovic ganó cada torneo al menos dos veces.

¿Podría Sinner plantearse intentar ganar los nueve Masters en este año, ahora que solo quedan Canadá, Cincinnati, Shanghái y París? Eso es algo que ni siquiera Djokovic logró.

“Tenemos que ir torneo por torneo. Lo más importante es sentirse bien físicamente en la cancha. Si no te sientes bien físicamente, no vas a ninguna parte”, indicó Sinner, quien tuvo que sobreponerse al agotamiento y la fatiga durante una victoria en semifinales sobre Daniil Medvedev en Roma.

“Lo más importante para mí es mi cuerpo. Todos juegan bien”, comentó Sinner sobre sus colegas profesionales.

Aun así, Sinner sugirió que, como no jugará torneos de preparación sobre césped antes de defender este año su título de Wimbledon, “hay una posibilidad de que juguemos en Canadá” en agosto.

“No creo que sea realista”, añadió Sinner sobre acaparar los nueve Masters en el mismo año. “No es posible seguir jugando como lo estoy haciendo ahora durante toda la temporada”.

Sinner se relaja con golf y go-kart

Conocido por sus celebraciones discretas y por mantener siempre la compostura, Sinner no es de los que se quedan pensando en sus victorias y títulos.

“La felicidad no debería depender de ganar un torneo o no”, expresó. “Fuera de la cancha soy bastante equilibrado. Son las pequeñas cosas las que me hacen feliz, como pasar medio día jugando al golf o ir a correr en go-kart”.

El lado humano de Sinner quedó a la vista cuando acompañó a la cancha en Roma a niños de un hospital infantil.

La alegría desbordante de un niño hizo sonreír a Sinner, mientras que en otra ocasión tuvo que bajar el ritmo para que el pequeño pudiera seguirle el paso.

“A veces nosotros, los tenistas, y no es agradable decirlo, no nos damos cuenta de lo afortunados que somos", dijo Sinner. "Estos pueden ser los momentos que más me conmueven, porque tienes contacto físico con los niños. … Gestos pequeños que ellos recordarán para siempre y que no nos cuestan nada —o, mejor dicho, nos brindan sentimientos hermosos”.

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FUENTE: AP