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Jannik Sinner habla de su Lego de la Torre Eiffel tras ganar en 1ra ronda del Abierto de Francia

PARÍS (AP) — Jannik Sinner empezó a construir ya una Torre Eiffel en miniatura con bloques de Lego. Ahora también ha iniciado su búsqueda de un esquivo título del Abierto de Francia.

El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar su duelo del Abierto de Francia ante el local Clement Tabur, el martes 26 de mayo de 2026 en París (AP Foto/Thibault Camus)
El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar su duelo del Abierto de Francia ante el local Clement Tabur, el martes 26 de mayo de 2026 en París (AP Foto/Thibault Camus) AP

El primer partido de Sinner en su regreso en Roland Garros tras su dramática derrota en cinco sets en la final del año pasado no pudo haber sido más distinto que aquel duelo épico con Carlos Alcaraz.

Sinner, el número uno del mundo, arrasó al francés Clement Tabur, invitado por la organización y ubicado en el puesto 171 del ranking, por 6-1, 6-3, 6-4 en un partido de primera ronda disputado en sesión nocturna del martes, para ampliar su racha de triunfos a 30 mientras persigue el único gran título que le falta en su carrera.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí. En general, tengo grandes recuerdos”, expresó Sinner.

Para ponerse en ambiente alusivo a París, Sinner y su hermano comenzaron su proyecto de Lego de la Torre Eiffel cuando el tenista pasó unos días en casa, en el norte de Italia, después de su reciente título en el abierto de ese país.

“Intentamos terminarla. No pudimos. Porque siempre son las mismas piezas juntas. Así que en algún momento es muy aburrido. Pero, bueno, no estamos tan lejos, así que sé que después de este torneo vuelvo a casa y entonces les voy a mandar una foto cuando esté terminada”, le comentó Sinner al público en la cancha Philippe-Chatrier. “Ojalá… si no nos falta ninguna pieza”.

El único contratiempo para Sinner llegó cuando desperdició tres puntos de partido ante el saque de Tabur y con el marcador 5-4 en el tercer set. Luego pidió la asistencia de un fisioterapeuta en el cambio de lado por una aparente ampolla en el pie derecho.

Pero cerró el partido con su servicio en el juego siguiente.

Sinner ha ganado dos veces el Abierto de Australia y una vez Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Tras desperdiciar tres puntos de partido en la final de 2025 ante Alcaraz, todavía necesita un trofeo del Abierto de Francia para completar el Grand Slam en su carrera, algo que Alcaraz logró al conquistar Australia en febrero.

Sinner no pierde desde hace más de tres meses, cuando Jakub Mensik lo derrotó en los cuartos de final del Abierto de Qatar. Intenta convertirse en el primer italiano en ganar el trofeo masculino de individuales en París desde Adriano Panatta, hace 50 años.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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