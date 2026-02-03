americateve

James y Doncic ayudan a Lakers a vencer a Nets 125-109 en el regreso de Austin Reaves tras lesión

NUEVA YORK (AP) — LeBron James anotó 25 puntos, Luka Doncic sumó 24 y los Lakers de los Ángeles derrotaron el martes 125-109 a los Nets de Brooklyn, en el primer partido de Austin Reaves desde Navidad.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, festeja tras lograr una volcada frente a los Nets de Brooklyn, el martes 3 de febrero de 2025 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Reaves consiguió 15 puntos en 21 minutos después de perderse los últimos 19 partidos debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Entró al final del primer cuarto, cuando los Lakers ya tenían bien controladas las acciones, y ayudó a que continuaran con su impresionante inicio de partido, atinando 20 de 25 disparos.

Jake LaRavia anotó 18 unidades por los Lakers, quienes terminaron su gira con foja de 5-3 y jugarán el próximo partido recibiendo a Filadelfia el jueves, unas horas después de que haya vencido el plazo de canjes en la NBA.

James había considerado difícil evaluar el potencial del equipo sin Reaves, quien estaba promediando 26,6 puntos antes de lesionarse. Los Lakers se mostraron potentes el martes, aunque es difícil juzgar mucho contra los anémicos Nets, un equipo que sufre derrotas consistentes.

Brooklyn venía de ser apaleado por 53 puntos en Detroit el domingo y parecía que los Lakers podrían ganar por aún más. Acertaron 15 de sus 18 tiros (83.3%) en el primer cuarto al abrir una ventaja de 45-23. James anotó mientras recibía una falta en su primer tiro del segundo periodo.

La ventaja creció a 38 antes de que Los Angeles se fuera al descanso con una delantera de 69-40.

