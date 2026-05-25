James Rodríguez y Luis Díaz lideran convocatoria de Colombia para el Mundial

ARCHIVO - Foto del 11 de octubre del2 025, el colombiano James Rodríguez patea el balón en un encuentro amistoso ante México en Arlington, Texas, EE.UU. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) AP

Esta será la tercera Copa del Mundo de James con los cafeteros, que participarán por séptima vez tras ausentarse de la cita de Qatar en 2022.

“James está bien, ha entrenado mucho y está en buena condición”, dijo el seleccionador Néstor Lorenzo durante su comparecencia en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Luego de solo intervenir en seis partidos desde su llegada al Minnesota United este año , Rodríguez, de 34 años, fue uno de los primeros en reportarse a la concentración que comenzó la semana pasada en Guarne, a 25 kilómetros de Medellín, en la sede deportiva de Atlético Nacional.

Además de James, quien fue el máximo artillero en Brasil 2014 cuando ayudó a que Colombia alcanzara los cuartos de final, destaca el extremo Luis Díaz, figura del Bayern Múnich que ganó el doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania esta temporada.

Colombia debutará en el Grupo K el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México. Luego se medirá con la República Democrática del Congo el 23 en Guadalajara y cerrará la primera fase el 27 ante Portugal en Miami.

En la nómina del conjunto colombiano está el arquero David Ospina, quien con 37 años disputará su tercera Copa del Mundo y es el jugador con más duelos como internacional, con 130, seis más que James Rodríguez.

Los otros porteros citados son Camilo Vargas, que defendió el arco en 15 encuentros en las eliminatorias, y Álvaro Montero.

Vargas, al igual que el lateral Santiago Arias, también fueron incluidos por tercera vez en una citación para el Mundial.

“Todas las decisiones son complejas”, reconoció Lorenzo. “Para la convocatoria final tomamos en cuenta las ligas en las que juegan y el nivel en el que están”.

En la lista aparecen 10 centrocampistas y Lorenzo justificó su elección por el ritmo de competición del Mundial.

“En un torneo así, es importante tener variantes en el medio campo”, indicó el técnico argentino que conduce a los cafeteros desde 2022. “En esa zona, buscamos jugadores que nos cumplan con un buen funcionamiento”.

Entre los ausentes están el delantero Rafael Santos Borré, que ha disputado 44 compromisos con su selección, los zagueros Carlos Cuesta y Yerson Mosquera, así como los atacantes Sebastián Villa y Jhon Jader Durán.

Colombia continuará su concentración esta semana en Bogotá, donde enfrentará a Costa Rica en un amistoso el primero de junio antes de viajar a Norteamérica. El último partido de fogueo previo al Mundial será el 7 de junio frente a Jordania en San Diego.

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Plantel:

Porteros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes).

Centrocampistas: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jorge Carrascal (Flamengo), Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Betis), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP