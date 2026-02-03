americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

James Harden a Cavs, Darius Garland a Clippers en canje de estrellas, según fuente de AP

James Harden se dirige a los Cavaliers de Cleveland, tras un canje pactado con los Clippers de Los Ángeles, quienes enviarán al 11 veces elegido al Juego de Estrellas de vuelta a la Conferencia Este, durante su temporada con mayor puntuación en seis años, dijo el martes una persona con conocimiento del acuerdo.

James Harden, base de los Clippers de Los Ángeles, calienta antes de un partido ante los Wizards de Washington, el lunes 19 de enero de 2026 (AP Foto/Nick Wass)
James Harden, base de los Clippers de Los Ángeles, calienta antes de un partido ante los Wizards de Washington, el lunes 19 de enero de 2026 (AP Foto/Nick Wass) AP

ESPN fue el primer medio en informar que el acuerdo se había concretado.

Los Cavaliers están cediendo al base Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio aún no ha sido aprobado por la NBA.

Esa aprobación podría llegar este miércoles, cuando los Cavaliers y los Clippers se enfrenten en Inglewood, California.

Harden está promediando 25,4 puntos esta temporada, su mayor cifra desde que registró 34,3 puntos en 2019-20. Ha sido una parte fundamental del resurgimiento de los Clippers en la contienda por los playoffs —o, al menos, por el minitorneo de repesca— después de un desastroso comienzo de 6-21.

“Él significa mucho para nuestro equipo y lo hemos visto en los últimos tres años”, dijo el lunes el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, cuando comenzaron a surgir historias que indicaban que tal movimiento estaba cerca. “¿Quién no querría tener a James Harden?”.

Cleveland se convertirá en el sexto equipo de Harden. Jugó para Oklahoma City, Houston, Brooklyn, Filadelfia y, desde 2023, los Clippers.

Para los Cavaliers, parece ser un movimiento para el presente, uniendo a Harden de 36 años con otro base estrella, Donovan Mitchell. Para los Clippers, parece ser un movimiento con la vista puesta en el futuro: Garland, de 26 años, es dos veces elegido al Juego de Estrellas.

Ha promediado 18 puntos y 6,9 asistencias esta temporada para Cleveland.

Harden optó por no continuar el último año de su contrato el verano pasado con los Clippers para firmar un nuevo acuerdo que habría valido 81,5 millones para esta temporada y la campaña 2026-27. El próximo año hay una opción, lo que básicamente significaba que estaba en un contrato de un año de todos modos.

Obtuvo ese acuerdo después de promediar 22,8 puntos, 5,8 rebotes y 8,7 asistencias y regresar al equipo ideal All-NBA por primera vez desde 2019-20.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter