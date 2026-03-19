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James Harden anota 36 y los Cavaliers sin Mitchell vencen 115-110 a los Bulls

CHICAGO (AP) — James Harden anotó 36 puntos, Evan Mobley sumó 26 puntos y 14 rebotes, y Cleveland resistió para vencer la noche del jueves 115-110 a los Bulls de Chicago a pesar de que la estrella de los Cavaliers, Donovan Mitchell, se perdió el partido por un moretón en el ojo izquierdo.

El base de los Cavaliers de Cleveland, James Harden (1, derecha), maneja el balón ante la defensa del base de los Bulls de Chicago, Tre Jones (30), durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Chicago. (Foto AP/Erin Hooley)
El base de los Cavaliers de Cleveland, James Harden (1, derecha), maneja el balón ante la defensa del base de los Bulls de Chicago, Tre Jones (30), durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Chicago. (Foto AP/Erin Hooley) AP

Harden encestó siete triples. Jaylon Tyson aportó 18 puntos y 11 rebotes, y los Cavaliers aguantaron después de que una ventaja de 29 puntos en el tercer cuarto se redujera a uno en los minutos finales del encuentro.

Tre Jones, de Chicago, recortó la diferencia a 103-102 al convertir dos tiros libres con 3:33 por jugar. Sam Merrill respondió con un triple para Cleveland.

Los Cavaliers ganaban 110-107 cuando Jones falló un triple que habría empatado el partido y Leonard Miller falló una bandeja con cerca de un minuto restante. Harden encestó un tiro en suspensión tras drible para poner el juego con cinco puntos de diferencia a falta de 33 segundos, y Cleveland resistió para llevarse la victoria.

Jones anotó 20 puntos por Chicago, que perdió por cuarta vez en cinco partidos. Rob Dillingham agregó 17 puntos, su mejor cifra de la temporada. Nick Richards terminó con 16 puntos y ocho rebotes. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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