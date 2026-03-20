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Jamal Murray anota 31 puntos y ayuda a los Nuggets a vencer 121-115 a los Raptors

DENVER (AP) — Jamal Murray se despachó con 31 puntos, Nikola Jokic encestó un tiro en suspensión para tomar la delantera con 45 segundos por jugar y los Nuggets de Denver resistieron para vencer 121-115 a los Raptors de Toronto la noche del viernes.

Jamal Murray (27), de los Nuggets de Denver, busca superar a Brandon Ingram (3), de los Raptors de Toronto, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 20 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Jamal Murray (27), de los Nuggets de Denver, busca superar a Brandon Ingram (3), de los Raptors de Toronto, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 20 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic terminó con 22 unidades y nueve rebotes, Tim Hardaway Jr. aportó 23 tantos y acertó 7 de 10 en triples, y Aaron Gordon sumó 16 puntos para los Nuggets, que mejoraron a 8-8 desde el receso del Juego de Estrellas.

Jakob Poeltl anotó 23 puntos y capturó 11 rebotes por los Raptors, a quienes se les cortó una racha de tres victorias. Brandon Ingram añadió 19 unidades y R.J. Barrett tuvo 18.

Los Nuggets perdían 101-98 antes de que Hardaway empatara con un triple cuando restaban 7:27. Denver ganaba 115-110 con 1:43 por jugar, pero los Raptors se metieron de inmediato en el partido.

Scottie Barnes, que terminó con 15 puntos, anotó una bandeja con 1:32 por jugar. Una jugada de tres puntos de Poeltl —bandeja y tiro libre— después de que Jokic le cometiera falta, empató el marcador 115-115 con 60 segundos restantes.

Pero los Nuggets cerraron con una racha de 6-0 para asegurar la victoria. Jokic encestó un tiro en suspensión girando, Murray convirtió tres tiros libres y Gordon anotó uno de los suyos para rematar.

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