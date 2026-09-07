Jamaica lleva al rey Carlos III su reclamo de resarcimiento por el rol británico en la esclavitud

La ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, asiste a una misa en Londres, el domingo 6 de septiembre de 2026, dedicada a la "memoria, la justicia y la reparación", antes de presentar una petición para remitir tres cuestiones específicas sobre la esclavitud transatlántica a la Comisión Judicial del Consejo Privado. (Foto AP/Alberto Pezzali) AP

Jamaica presentó una petición al rey el lunes, recurriendo a tradiciones jurídicas que se remontan a los primeros días del Imperio británico, para que remita una serie de preguntas sobre la esclavitud y la responsabilidad del Reino Unido de pagar indemnizaciones, a una comisión del Consejo Privado, que actúa como el máximo tribunal para antiguas colonias que mantienen vínculos con el sistema jurídico británico.

Aunque la petición está dirigida formalmente al rey, Carlos III no tiene decisión personal sobre si se remitirá a la Comisión Judicial del Consejo Privado, y actuará siguiendo el consejo del gobierno.

La presentación se programó para coincidir con el aniversario del día de 1781 en que el barco Zong, registrado en Liverpool, zarpó de África Occidental con 442 africanos esclavizados a bordo. Cuando las reservas de agua escasearon en el trayecto hacia Jamaica, la tripulación decidió arrojar por la borda a 132 hombres, mujeres y niños, al calcular que era más rentable presentar una reclamación al seguro por la “propiedad” perdida que vender a sus cautivos debilitados y deshidratados a un precio reducido.

La difusión de la masacre del Zong ayudó a impulsar la campaña para poner fin a la esclavitud en el Imperio británico. El Reino Unido abolió el comercio de esclavos en 1807, pero no fue hasta el 1 de agosto de 1834 cuando se prohibió la esclavización de seres humanos.

“En relación con los agravios que se cometieron, queremos respuestas”, declaró a The Associated Press la ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, el domingo antes de un servicio religioso en el sur de Londres, el primero de una serie de actos programados en torno a la presentación.

“Una vez que obtengamos esas respuestas, entonces nuestros asesores jurídicos, nuestros abogados, determinarán cuál es el siguiente paso”, añadió.

Jamaica es líder del esfuerzo para que el Reino Unido y otras naciones europeas se disculpen por su papel en el comercio transatlántico de esclavos y paguen reparaciones, tanto por la esclavización de individuos como por el impacto continuo en sus descendientes en todo el mundo. Jamaica indicó que la Comunidad del Caribe, que incluye 23 estados desde Bahamas hasta Guyana, respaldó la petición.

El rey ha hablado sobre los agravios de la esclavitud

Aunque no ha llegado a respaldar las reparaciones, el rey ha manifestado repetidamente su compromiso personal de abordar los agravios históricos de la esclavitud. En un discurso de 2024 ante líderes de la Mancomunidad de Naciones, la asociación voluntaria de países que sucedió al Imperio británico, Carlos III afirmó que “los aspectos más dolorosos de nuestro pasado siguen resonando”.

“Ninguno de nosotros puede cambiar el pasado”, agregó. “Pero podemos comprometernos, con todo nuestro corazón, a aprender sus lecciones y a encontrar formas creativas de corregir desigualdades que perduran”.

El Palacio de Buckingham informó el lunes que ha estado trabajando estrechamente con el gobernador general de Jamaica, el representante del rey en la isla, quien es designado siguiendo el consejo del gobierno jamaicano, para garantizar que la petición quede “debidamente presentada”.

Aunque reconoce que la esclavitud fue “abominable”, el gobierno británico ha rechazado hasta ahora las exigencias de una disculpa o de reparaciones.

Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en marzo una resolución que respaldaba las reparaciones como un “paso concreto” para abordar los agravios de la esclavitud, el Reino Unido se abstuvo. Eso se debió en parte a que el Reino Unido cree en el concepto jurídico reconocido internacionalmente de que la ley que rige cualquier hecho es la ley vigente en el momento pertinente, explicó ante la ONU el representante británico James Kariuki.

“Tampoco existe el deber de proporcionar reparación por actos históricos que no eran, en el momento en que se cometieron, violaciones del derecho internacional”, sostuvo.

Jamaica está llevando una campaña política a los tribunales

La petición de Jamaica es un intento de ampliar la campaña política por las reparaciones al ámbito jurídico, señaló Grange.

La petición solicita la Comisión Judicial que se pronuncie sobre tres preguntas:

— ¿Fue ilegal el traslado forzoso de personas africanas a Jamaica y su posterior esclavización por ser contrario al Derecho Común inglés?

— ¿Fueron el traslado forzoso y la esclavización de personas africanas crímenes de lesa humanidad por los que el Reino Unido tiene responsabilidad?

— ¿Tiene el Reino Unido la obligación de “proporcionar un remedio” al pueblo de Jamaica por el traslado forzoso y la esclavización de sus antepasados?

Procedimiento podría aumentar apoyo a una república jamaicana incluso si se rechaza

Craig Prescott, experto en derecho constitucional y la monarquía en Royal Holloway, Universidad de Londres, comentó que la medida fue “bastante inteligente” porque busca utilizar un procedimiento constitucional poco conocido para abordar uno de los mayores problemas de la sociedad jamaicana.

El derecho de los británicos a presentar peticiones a la Corona por quejas sobre la administración de justicia se remonta a la conquista normanda de Inglaterra en 1066, cuando se consideraba que el rey era la “fuente de justicia en todos sus dominios”, según indica la Comisión Judicial del Consejo Privado en su sitio web.

La petición de Jamaica se basa en una ley de 1833 que convirtió a la comisión en el máximo tribunal para apelaciones civiles y penales en el Imperio británico. Cuando el Imperio se transformó en la Mancomunidad de naciones independientes tras la Segunda Guerra Mundial, la comisión conservó ese papel para los países que mantienen sus vínculos jurídicos con el Reino Unido.

Prescott espera que la petición sea remitida a la Comisión Judicial, donde un panel de jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido la revisará y emitirá un fallo.

Pero, añadió, los jueces suelen ser muy cautelosos a la hora de conceder este tipo de peticiones porque eluden los procedimientos legales estándar.

“Creo que, como mínimo, la junta examinará esto con escepticismo, no por cuestiones de si la esclavitud es incorrecta o correcta o lo que sea, sino porque se trata de un procedimiento jurídico muy peculiar, que está en los libros de leyes y asoma la cabeza de vez en cuando”.

Pero el rechazo de la petición aún podría ser una victoria para Jamaica.

El primer ministro jamaiquino Andrew Holness ha anunciado planes para cortar los lazos con la Corona británica y transformar su país en una república.

“Esto plantea la pregunta de por qué tener un jefe de Estado que realmente no comparte las posturas que se sostienen ampliamente en Jamaica”, afirmó Prescott. “Si esos vínculos residuales (con el Reino Unido) no ofrecen una respuesta que es lo que buscan en Jamaica, entonces podría contemplarse romper esos vínculos”.

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La periodista de The Associated Press Kwiyeon Ha contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP