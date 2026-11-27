Por su parte, las ticas se complicaron la participación mundialista. Tendrán que jugar dos duelos de repesca, uno en la Concacaf y otro intercontinental, como única vía posible de acceso.

Jody Brown y Kiki Van Zanten también marcaron por las Reggae Girlz, que avanzan a las semifinales para enfrentar a la selección ganadora del partido nocturno, entre Estados Unidos y El Salvador en el Texas Health Mansfield Stadium.

Los cuartos de final continúan este sábado, con el duelo entre Canadá y Panamá, así como el choque de México con Haití. Las cuatro selecciones ganadoras de los cuartos de final obtienen boletos directos al Mundial. Los equipos restantes jugarán los repechajes.

El equipo jamaiquino ocupa el 40mo puesto en el más reciente ranking de la FIFA, pero cuenta con Shaw, una de las jugadoras más dinámicas del mundo.

La futbolista del Manchester City fue una de las tres finalistas del Balón de Oro. Lidera a la selección con 50 goles en 68 partidos.

Shaw anotó de tiro libre directo a los 65 minutos para darle a Jamaica una ventaja de 3-0. Envió el balón directo a la barrera y este se desvió antes de colarse en la portería.

Al sonar el pitazo final, los aficionados de Jamaica corearon “¡Mundial! ¡Mundial!” y las jugadoras bailaron en el campo.

“Es mérito del equipo; cuando salen a la cancha siempre se han mantenido profesionales", recalcó Shaw. "Simplemente lo hablamos entre nosotras: dijimos que no nos importa cómo ganemos, vamos a intentar ganar y seguir adelante”.

Las Reggae Girlz han disputado los dos últimos Mundiales y avanzaron a los octavos de final en 2023. Jamaica terminó tercera tanto en el Campeonato W de 2018 como en el de 2022.

Costa Rica, ubicada en el 41er sitio del escalafón integró el grupo del Mundial en 2015 y 2023, pero fue eliminada en la fase de grupos en ambas ocasiones. El equipo fue un sorprendente subcampeón en el Campeonato W de la CONCACAF de 2014.

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FUENTE: AP