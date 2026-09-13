Jalen Hurts lanza 3 pases de TD y Filadelfia frena intento de 2 puntos para ganar 24-22 a Washington

Jayden Daniels lanzó un pase de anotación de 1 yarda a Antonio Williams en tercera oportunidad y gol con 1:01 por jugar para el segundo touchdown de los Commanders en el cuarto periodo. En el intento de dos puntos, Washington optó por un pase por debajo de la mano al ala cerrada John Bates, a quien Ojomo envolvió de inmediato.

Los Eagles mejoraron a 6-0 en partidos inaugurales de temporada bajo el mando del entrenador Nick Sirianni desde 2021.

Hurts tuvo sus momentos para los campeones reinantes por segundo año consecutivo del Este de la NFC, en el debut de Sean Mannion como coordinador ofensivo. Es el quinto coordinador de Hurts en las últimas cinco temporadas y su sociedad mostró señales tempranas alentadoras para el ex MVP del Super Bowl.

El sistema de Mannion funcionó bien para el ala cerrada Dallas Goedert, quien tuvo cuatro recepciones para 77 yardas y dos touchdowns.

Diggs, cuya cadena de problemas personales lo puso disponible incluso después de que tuvo 99 recepciones para 1.123 yardas con los campeones de la AFC, los Patriots de Nueva Inglaterra, fue castigado por conducta antideportiva cuando saltó y abrazó el poste de gol antes de caer de espaldas.

Los Commanders quizá habrían ido por 2, pero el castigo de 15 yardas los obligó a conformarse con el punto extra que dejó el marcador 17-16.

Hurts encontró a Goedert en la siguiente serie para una anotación de 43 yardas y ventaja de 24-16.

Drew Stevens pateó un gol de campo de 55 yardas para los Commanders y Jacory Croskey-Merritt añadió una carrera de 1 yarda que recortó la ventaja de los Eagles a 14-9 al descanso. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP