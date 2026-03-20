Jalen Duren anota 23 puntos y los Pistons vencen a Golden State en juego sin estrellas

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Tobias Harris (12), de los Pistons de Detroit, dispara a la canasta frente a Malevy Leons (33), de los Warriors de Golden State, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 20 de marzo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Pistons vencieron a los Warriors en el primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos el 30 de enero, pero ese fue el último partido que disputó esta temporada Steph Curry, de Golden State, por una lesión de rodilla. Ahora se le unió Cade Cunningham, de Detroit, por una ausencia prolongada debido a una lesión en el pecho.

La situación de lesiones de Golden State empeoró en la primera mitad, cuando Kristaps Porzingis abandonó el partido por molestias en la zona lumbar.

Daniss Jenkins, titular en lugar de Cunningham, sumó 22 puntos, ocho asistencias y siete rebotes para Detroit, que ha ganado seis de sus últimos siete partidos. Paul Reed aportó 15 unidades para los Pistons, que ganaron pese a encestar apenas el 23,8% (5 de 21) de sus triples.

Golden State, que ha perdido siete de ocho, perdió el balón 26 veces, lo que derivó en 32 tantos de los Pistons. Brandin Podziemski anotó 15 para liderar a Golden State.

Los Warriors llegaron al cuarto periodo con una desventaja de 14 y, con Detroit disputando el segundo partido de una serie de dos noches consecutivas mientras Golden State iniciaba una, ambos entrenadores recurrieron pronto a sus suplentes.

Detroit lidió con su problema habitual en la primera mitad, al encestar el 23,1% (3 de 13) de sus triples, pero forzó 13 pérdidas de Golden State y se fue al descanso con ventaja de 57-50.

El tercer cuarto fue más de lo mismo: los Pistons acertaron 1 de 4 en triples, Golden State perdió el balón seis veces más y Detroit amplió la diferencia a 87-63. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP