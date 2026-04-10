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Jalen Duren anota 20 puntos y Pistons arrollan 118-100 a Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Jalen Duren anotó 20 puntos, Duncan Robinson sumó 19 y los Pistons de Detroit arrollaron el viernes 118-100 a los Hornets de Charlotte, quienes quedaron resignados a disputar el minitorneo de repesca play--in.

Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, logra una volcada frente a LaMelo Ball, de los Hornets de Charlotte, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Nell Redmond)
Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, logra una volcada frente a LaMelo Ball, de los Hornets de Charlotte, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Pese a tener el primer puesto del Este ya asegurado, los Pistons alinearon a sus titulares habituales contra los Hornets.

Cade Cunningham anotó 14 puntos, Ronald Holland II sumó 13 y Ausar Thompson agregó 12 por los Pistons, que están a una victoria de sumar 60 en la campaña, algo que no han conseguido en 20 años. Les resta un duelo de la campaña regular.

Duren también capturó nueve rebotes, la mayor cifra del encuentro.

LaMelo Ball anotó 27 puntos y repartió ocho asistencias, mientras que Brandon Miller aportó 22 puntos para liderar a los Hornets.

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FUENTE: AP

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