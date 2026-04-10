Jalen Duren anota 20 puntos y Pistons arrollan 118-100 a Hornets

Cade Cunningham, base de los Pistons de Detroit, logra una volcada frente a LaMelo Ball, de los Hornets de Charlotte, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Pese a tener el primer puesto del Este ya asegurado, los Pistons alinearon a sus titulares habituales contra los Hornets.

Cade Cunningham anotó 14 puntos, Ronald Holland II sumó 13 y Ausar Thompson agregó 12 por los Pistons, que están a una victoria de sumar 60 en la campaña, algo que no han conseguido en 20 años. Les resta un duelo de la campaña regular.