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Ja'Kobe Walter (14), de los Raptors de Toronto, se lanza por el balón ante Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA en Toronto, el martes 17 de noviembre de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

Brunson anotó 31 puntos. Encestó 10 de 22 tiros, metió 4 de 11 desde la línea de 3 puntos y acertó 7 de 7 en la línea de tiros libres.

Mikal Bridges anotó 17 puntos, OG Anunoby tuvo 16 ante su exequipo y Landry Shamet sumó 12, mientras los campeones defensores de la NBA barrieron la serie de dos partidos y ganaron por sexta vez en ocho encuentros.

Ja’Kobe Walter, de Toronto, anotó 25 puntos, la mayor cifra de su temporada, y encestó siete triples —la mejor marca de su carrera— en 12 intentos, pero le señalaron una falta flagrante sobre Brunson en un triple en los minutos finales del cuarto periodo.

RJ Barrett anotó 22 puntos por Toronto, Scottie Barnes tuvo 20 e Immanuel Quickley agregó 14. Los Raptors han perdido cinco seguidos, dejando escapar ventajas de dos dígitos en cada uno de los últimos cuatro.

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FUENTE: AP