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Jakob Marsee pega sencillo profundo decisivo en la 10ma y Marlins vencen 6-5 a Marineros

MIAMI (AP) — Jakob Marsee conectó un sencillo que puso fin al juego, pegado a la pared del jardín derecho en la 10ª entrada, y los Marlins de Miami vencieron el martes por la noche por 6-5 a los Marineros de Seattle.

Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, toca la pelota durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el martes 7 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)
Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, toca la pelota durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el martes 7 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

Con corredores en las esquinas y un out, Marsee conectó un elevado profundo ante Michael Rucker (0-2) para que anotara con facilidad el corredor automático Xavier Edwards.

Cade Gibson (2-0) sacó tres outs en la parte alta, eliminando al corredor automático Weston Wilson con su primer lanzamiento al provocar un rodado para jugada de selección a las paradas cortas por parte de Cal Raleigh.

El bateador emergente dominicano Heriberto Hernández abrió la octava por los Marlins con un jonrón de 422 pies al jardín izquierdo, su 12º de la temporada, para empatar el juego 5-5. Owen Caissie también conectó su 12º para Miami, un cuadrangular solitario en la segunda.

Marsee impulsó una carrera con un sencillo en la tercera entrada en su noche de 2 de 4.

Raleigh conectó dos dobles, incluido uno productor de carrera durante la octava entrada de tres carreras de los Mariners. Josh Naylor siguió con un rodado que pasó por el lado derecho para que anotara el cubano mexicano Randy Arozarena desde tercera. ___

FUENTE: AP

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