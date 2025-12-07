americateve

Jaguars superan 36-19 a Colts que pierden a Daniel Jones por lesión

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Trevor Lawrence lanzó dos pases de touchdown, Travis Etienne corrió para dos anotaciones y los Jaguars de Jacksonville se colocaron en la cima de la AFC Sur con una victoria el domingo 36-19 contra los Colts de Indianápolis.

El corredor de los Jaguars de Jacksonville Travis Etienne Jr. corre con el balón para touchdown en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/John Raoux)
Los Jaguars (9-4) ganaron su cuarto juego consecutivo y extendieron la miseria de los Colts en Jacksonville. La última vez que Indianápolis (8-5) ganó en el EverBank Stadium fue en 2014, una racha de 11 juegos que incluye un enfrentamiento en Londres.

Este último podría tener un impacto duradero.

El quarterback de los Colts, Daniel Jones, se lesionó el tendón de Aquiles derecho en el segundo cuarto y podría quedar fuera por el resto de la temporada. La lesión a menudo requiere una rehabilitación de nueve meses, lo que significa que los Colts podrían estar buscando un nuevo quarterback titular en marzo.

Jones cayó al suelo después de lanzar un pase incompleto y de inmediato se agarró la parte posterior de la pierna derecha. Golpeó su casco contra el suelo varias veces antes de que llegaran los entrenadores del equipo. Finalmente, salió cojeando del campo y se dirigió al vestuario para realizarse pruebas.

Jacksonville lideraba 14-7 en ese momento, y los Colts nunca amenazaron con el suplente Riley Leonard en el juego.

___

