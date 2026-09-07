Jaguar Land Rover recortará 4.000 empleos para reducir costos y competir con autos de China

Un trabajador pule el logo de un vehículo Jaguar en un concesionario en Londres, el 28 de septiembre de 2016. (Foto AP/Frank Austin, Archivo) AP

La mayor automotriz de Reino Unido indicó que los recortes de empleo se llevarán a cabo durante los próximos dos años, mientras apunta a lograr ahorros por 1.700 millones de libras (2.300 millones de dólares) para ser más competitivo a medida que la industria transita hacia la electrificación.

“La industria automotriz enfrenta desafíos significativos, con cambios tecnológicos en medio de una intensa competencia y una persistente incertidumbre geopolítica”, manifestó en un comunicado el director general, PB Balaji.

Agregó que los recortes de empleo y los ahorros ayudarán a la empresa a invertir entre 15.000 y 18.000 millones de libras (20.000-24.000 millones de dólares) durante los próximos cinco años en electrificación, tecnologías digitales y otras áreas.

Jaguar Land Rover, que fabrica el Range Rover, el Discovery y otros SUV de lujo, ha reportado una caída de las ganancias y las ventas ante la intensa competencia de los vehículos eléctricos chinos más baratos, el aumento de los costos y el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La política arancelaria introdujo un impuesto de importación del 10% para los autos fabricados en Gran Bretaña, y el gravamen sube al 27,5% después de los primeros 100.000 vehículos producidos en un año.

Las ventas de la empresa también se vieron afectadas el año pasado cuando un ciberataque la obligó a detener la producción durante un mes.

La compañía, propiedad de la india Tata Motors, fabrica la mayoría de sus autos en plantas de todo el Reino Unido. Emplea a unas 34.000 personas en el país y se espera que la mayoría de los recortes afecten sus operaciones en el Reino Unido.

La noticia se conoció el lunes mientras el jefe del Tesoro, John Healey, se comprometía a hacer crecer la lenta economía nacional y ayudar a las empresas a afrontar el aumento de los costos.

La oficina del primer ministro Andy Burnham señaló el lunes que, si bien las condiciones del mercado son difíciles para el sector automotriz a nivel mundial, el gobierno no considerará un rescate para Jaguar Land Rover.

Volkswagen anunció la semana pasada un amplio plan de reducción de costos que eliminará 50.000 empleos, recortará a la mitad su línea de modelos y pondrá fin a la producción de automóviles en cuatro plantas alemanas para contrarrestar la competencia en China y los efectos de los aranceles de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP