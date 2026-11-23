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LaMelo Ball (1), de los Timberwolves de Minnesota, se alza para encestar mientras Day'ron Sharpe (20) y Michael Porter Jr. (17), de los Nets de Brooklyn, defienden durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Ayo Dosunmu sumó 23 unidades y seis jugadores de los Timberwolves alcanzaron cifras de doble dígito. Terrence Shannon Jr. aportó 17 tantos y cinco asistencias desde la banca, y Jonathan Kuminga anotó 15.

McDaniels tuvo una actuación eficiente, con 12 de 16 en tiros de campo, y encestó sus cuatro intentos de triple. Anotó un tiro en suspensión al inicio del tercer cuarto para llegar a 30 puntos por tercera vez en su carrera en temporada regular. El alero de 2,06 metros también registró 10 rebotes y seis asistencias.

Minnesota estableció su máximo de la temporada en puntos, y Brooklyn permitió la mayor cantidad en la campaña.

Los Timberwolves han ganado dos seguidos y cuatro de cinco. La derrota fue la quinta consecutiva para unos Nets en dificultades.

Julius Randle enfrentó a su exequipo por primera vez desde que los Timberwolves lo traspasaron a Brooklyn. Tras dos temporadas con Minnesota, Randle fue canjeado en la pretemporada como parte de un intercambio entre cuatro equipos que ayudó a los Timberwolves a hacerse con el base LaMelo Ball, procedente de Charlotte.

Ball anotó 17 puntos en este partido.

Randle lideró a los Nets con 29 puntos en su regreso a Minnesota. Los Wolves lo homenajearon con un video tributo antes del partido. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP