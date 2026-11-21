El guardia de los Timberwolves de Minnesota, Ayo Dosunmu (13), lanza por encima del guardia de los Grizzlies de Memphis, Cam Spencer (24), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el sábado 21 de noviembre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

Minnesota ha ganado tres de cuatro; sin embargo, sigue buscando un flujo ofensivo consistente sin el lesionado Anthony Edwards. Los Timberwolves cometieron 23 pérdidas de balón, después de haber tenido 17 y 21 en sus dos partidos anteriores.

Cedric Coward igualó su máximo de la temporada con 23 puntos para liderar a Memphis, que perdió por primera vez en seis partidos y por primera vez como visitante en nueve presentaciones. Los Grizzlies tienen el mejor rating ofensivo de la liga, pero registraron mínimos de la temporada en puntos en un cuarto (12), en una mitad (46) y en el partido, ante el equipo con el mejor rating defensivo de la liga.