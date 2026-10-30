Jacobs dice que criticada celebración de touchdown con Packers se basó en canción góspel

Josh Jacobs, corredor de los Packers de Green Bay, festeja tras anotar ante los Panthers de Carolina, el jueves 29 de octubre de 2026 (AP Foto/Mike Roemer) AP

Fue el segundo partido de Jacobs en la temporada después de salir de la lista de exención del comisionado . Se le colocó ahí después de que en agosto se presentaron cargos en su contra, derivados de un altercado ocurrido en mayo con su entonces novia, quien dijo que el jugador la arrojó al suelo.

Jacobs decidió el mes pasado no impugnar los cargos menores que se le impugnaban, de agresión y destrucción criminal de propiedad.

En el segundo cuarto del partido que los Packers ganaron por 27-19 a los Panthers de Carolina, Jacobs acababa de anotar en un acarreo de 1 yarda cuando puso las manos detrás de la espalda por un momento mientras recibía felicitaciones de sus compañeros.

El video atrajo mucha atención en redes sociales, ya que algunos que lo vieron por televisión consideraron que Jacobs estaba simulando que le ponían esposas.

“Los muchachos lo hicieron conmigo”, comentó Jacobs. “No pensé que fuera a ser algo que pudiera percibirse de cierta manera. Pero estamos en 2026, y es lo que hay”.

Jacobs manifestó que había hablado con Savion Williams y otros receptores antes de hacer su debut en la temporada, y se les ocurrió la idea de que él haría una celebración para agradecer a Dios después de su primer touchdown de la temporada.

Esa celebración ocurrió el domingo, cuando se arrodilló y levantó los brazos tras anotar en una derrota por 20-17 en Detroit.

También habían planeado esta celebración de “Break Every Chain” después de su segundo touchdown de la temporada. Cuando le preguntaron a Jacobs sobre el gesto de poner las manos detrás de la espalda como parte de la celebración, indicó que la transmisión sólo mostró una parte breve de lo que hizo.

“Fue más que eso”, explicó Jacobs. “Dejaron de mostrar la celebración después de eso. Como dije, es lo que hay”.

Jacobs no había podido jugar ni entrenar mientras estuvo en la lista de exención del comisionado. Lo retiraron de esa lista la semana pasada, lo que le permitió volver a jugar aunque la investigación de la NFL sobre él sigue en curso.

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FUENTE: AP