Jackson Jr. va de Memphis a Utah en intercambio por ocho jugadores, según AP

Jaren Jackson Jr. ha sido traspasado al Jazz de Utah en lo que será un acuerdo de ocho jugadores y múltiples selecciones con los Grizzlies de Memphis, dijo el martes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Jaren Jackson Jr. (8), de los Grizzlies de Memphis, maneja el balón ante Grant Williams (2), de los Hornets de Charlotte, en la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Memphis, Tennessee, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Photo/Brandon Dill)
Jaren Jackson Jr. (8), de los Grizzlies de Memphis, maneja el balón ante Grant Williams (2), de los Hornets de Charlotte, en la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Memphis, Tennessee, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Photo/Brandon Dill) AP

Jackson, Jock Landale, John Konchar y Vince Williams Jr. irán a Utah a cambio de Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks, afirmó la persona, que habló con AP bajo condición de anonimato porque el intercambio aún estaba pendiente de la aprobación de la liga.

También incluido en el acuerdo están tres selecciones de primera ronda para Memphis, que ha estado involucrado en conversaciones sobre el intercambio de la estrella Ja Morant. Sin embargo, por ahora, los Grizzlies —que ya habían acumulado una considerable cantidad de selecciones de primera ronda incluso antes de este movimiento— decidieron separarse de Jackson, un exjugador defensivo del año.

Jackson promedió 19.2 puntos y 5.8 rebotes por partido esta temporada para Memphis, el equipo que lo seleccionó en el puesto número cuatro en 2018. Fue dos veces All-Star para los Grizzlies, el jugador defensivo del año 2023, dos veces campeón de bloqueos y tres veces seleccionado para el equipo defensivo.

De los cuatro jugadores de Utah que se trasladan a Memphis en el acuerdo, ninguno promedió más de 7.1 puntos por partido esta temporada. Niang aún no ha jugado debido a una lesión; estuvo con Atlanta la temporada pasada, fue traspasado a Boston en julio y luego enviado a Utah en agosto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

