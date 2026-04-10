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Jackson Chourio sigue recuperándose de una mano rota, aún no está listo para batear

MILWAUKEE (AP) — El venezolano Jackson Chourio, de Milwaukee, todavía no está listo para empuñar un bate mientras se recupera de una fractura en la mano izquierda sufrida el 4 de marzo, cuando jugaba con su país en un partido de exhibición previo al Clásico Mundial de Béisbol.

“Está sanando. Aún no está del todo lista, pero mejor”, comentó el viernes el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy.

“Nos preocupa el swing contenido. Cuando te enfrentas a lanzamientos reales y haces cosas reales, nos preocupa eso. Hay una línea muy fina entre ser agresivo con esto y ser conservador”.

Chourio se sometió a un escaneo de la mano el jueves. Se lesionó cuando fue golpeado por un lanzamiento de Clayton Beeter, de Washington.

“Creo que hoy lo verán hacer algo de corrido de bases, lanzar y atrapar y todo. Está en preparación para cuando sea el momento de sentirse bien con que haga swing” señaló Murphy.

Chourio, un jardinero de 22 años, bateó para .275 con 21 jonrones y 79 carreras impulsadas como novato en 2024, y para .270 con 21 jonrones y 78 carreras impulsadas la temporada pasada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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